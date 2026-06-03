Más de 1.500 personas se postularon al curso de alta dirección para la gestión pública dictado por Lacalle Pou

El Centro de Estudios para el Desarrollo (CED) anunció el cierre de las postulaciones para la segunda edición del Programa de Alta Dirección para la Gestión Pública, liderado por el expresidente Luis Lacalle Pou. La convocatoria logró reunir más de 1.500 aspirantes, lo que supera a los más de 1.300 que obtuvo durante la primera edición del curso, en 2025.

"El Programa de Alta Dirección para la Gestión Pública busca generar conciencia sobre el rol y las responsabilidades del servicio público, promoviendo que personas talentosas y con formación lo consideren como una posibilidad concreta en su desarrollo profesional. A su vez, apunta a despertar una ética de servicio y compromiso en quienes reúnen las características necesarias para cumplir un rol estratégico en la gestión", afirma el CED.

La propuesta, que ofrece tanto contenido técnico como aprendizaje aplicado, incluye en su plantel docente a miembros del anterior gabinete de gobierno, como Azucena Arbeleche y Omar Paganini. También cuenta con la participación de Nicolás Jodal, ingeniero y empresario uruguayo, el presidente del CED, Hernán Bonilla, y su director ejecutivo, Agustín Iturralde.

La primera edición del programa se hizo 2025 y contó con 35 participantes seleccionados entre más de 1.300 postulantes de todo el país. El curso se dictará en clases semanales de dos horas, que comenzarán el próximo 1 de julio.

D Centro descuenta que Lacalle Pou será candidato

El sector D Centro del Partido Nacional planteó este lunes a la interna de la fuerza política —según contó su líder, el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera— que no se espere al "último año para conformar un plan de gobierno". Además, en la sesión del directorio presidido por Álvaro Delgado, se entregó una hoja de ruta con seis ejes programáticos y una propuesta de trabajo para —dice el documento— “llegar a las próximas elecciones con medidas y planes concretos”.

Al término de su comparecencia, Olivera explicó cuál es la motivación del sector: los nacionalistas no pueden “esperar cuatro años para decir” lo que son y lo que quieren porque tienen la “misión de ayudar a los uruguayos”.

El jerarca municipal señaló que el plan de gobierno se armará “cerca de la elección” pero que, para llegar a este, “mucho antes tienen que estar las ideas rectoras”.

En esa línea, entienden que el partido tiene que “pensar qué gobierno se quiere de Luis Lacalle Pou”, dando por descontado que será el candidato por el Partido Nacional.

Esto porque, a diferencia de lo que “históricamente” ha sucedido, el Partido Nacional vive un momento donde el tema de quién será el candidato “está dentro de todo en paz” dado que es “claro quién está llamado a esa responsabilidad”.

Ante la consulta de si esto significa que no habrá interna en el Partido Nacional, respondió: “No, eso quiere decir que hay un hombre sumamente legitimado. Nuestro partido es de hombres y mujeres libres. Quien quiera levantar la mano y correr la carrera, está en todo su derecho”.

El sector D Centro planteó en el documento que “crecer electoralmente exige crecer en agenda, en sensibilidad social y en capacidad de convocar más allá de las fronteras tradicionales”.

Y añadió: “Exige un partido que le hable a quienes ya lo votan, pero también a quienes aún no lo consideran una opción. Y eso solo se logra con propuestas que toquen la vida real de la gente”.