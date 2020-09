"La oposición tiene que tener un espacio para expresar sus propuestas", dijo Vázquez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El expresidente Tabaré Vázquez destacó este viernes a través de una videconferencia por Zoom con militantes frenteamplistas de Soriano y Colonia que "la oposición tiene que tener un espacio para expresar sus propuestas", al tiempo que agradeció que el presidente Luis Lacalle Pou resolviera llamar "María Auxiliadora Delgado" a su Plan Nacional de Salud Bucal. Por otro lado, respaldó las declaraciones del exministro de Economía, Danilo Astori, y apuntó contra dos exintendentes cuando restan menos de 10 días para las elecciones departamentales del próximo 27 de setiembre.

Vázquez manifestó que Lacalle Pou "es mi presidente, ellos tienen la responsabilidad de llevar adelante el país porque así lo quiso el pueblo uruguayo y nosotros lo respetamos como lo hemos hecho siempre, pero también la oposición tiene que tener un espacio para expresar sus propuestas, y las organizaciones de la sociedad civil. Todo ello para que podamos trabajar juntos para sacar más rápido y con menos traumatismo al país".

En ese sentido, envió un mensaje al gobierno respecto a su pedido de un "diálogo nacional", instancia que solicitado en reiteradas ocasiones: "Esperamos la respuesta. Señor presidente de la República, tiene la palabra. El Frente Amplio tiene sus manos fraternas, solidarias, serias y respetuosas como su historia lo marca para trabajar por el bien de todo nuestro queridísimo pueblo. Apoyaremos todo lo que sea positivo para nuestra gente. Nos opondremos a que el pueblo pierda los derechos conquistados". "Una fuerza opositora que no va a ir a poner palos en la rueda ni a serruchar las patas de ninguna silla, va a ir con seriedad y responsabilidad, como lo ha hecho siempre", agregó.

Vázquez también reconoció a Lacalle Pou al señalar que "tuvo la grandeza, la gentileza, de expresar públicamente que a este programa nacional de Salud Bucal lo iba a denominar María Auxiliadora Delgado". La esposa de Vázquez falleció el 31 de julio de 2019. Emocionado, dijo: "No cabe entonces para mí otra cosa que en nombre de mis hijos, mis nietas y nietos, y en el mío propio agradecer profundamente al señor presidente de la República por este gesto tan humano, pero también tan republicano".

El exmandatario también aprovechó para refrescar unas palabras de Lacalle Pou que pronunció este jueves en San Carlos (Maldonado), al señalar: "No creo que un gobierno deba venir y pasarle facturas a todo el mundo, si bien no estamos de acuerdo en la mayoría de las cosas que hizo el presidente Vázquez, por un tema de buen relacionamiento. Por ende, no voy a entrar en una pelea, que creo que no le hace bien a nadie".

Aseguró que está "de acuerdo" con Lacalle Pou que no se debe "transformar el análisis de la situación política del país en una controversia entre el señor presidente de la República y quien habla. Son muchos los problemas que tenemos los uruguayos como para distraer el tiempo en una controversia de ese tipo".

Por otro lado, el expresidente respaldo a Astori, quien fuera su ministro de Economía durante sus dos mandatos (2005-2010; 2015-2020), que destacó en entrevista con Búsqueda el 10 de setiembre que es "absolutamente imposible" que el gobierno cumpla con sus objetivos económicos trazados en la Ley de Presupuesto y que se aproxima "un descontento social muy importante".

Sobre la serie de consideraciones que hizo Astori, Vázquez reiteró en varios oportunidades que compartía "totalmente" lo expresado por el exministro de Economía, así como apuntó a las críticas de "algunos integrantes del gobierno" al considerarlas "por lo menos insustanciales y livianas, propias de una campaña electoral, que por otra parte parece que la va a seguir extendiendo durante los cuatro años y fracción que aún le quedan en el gobierno".

En tanto, dijo sobre el análisis de Astori de que este gobierno le faltó el respeto al anterior "haciendo una evaluación equivocada de los logros que obtuvo". Al respecto, el expresidente lanzó: "Cuán cierto son estas afirmaciones. Cuántas veces utilizaron un doble discurso para afuera con que las cosas estaban bien las que había hecho el Frente (Amplio), y para adentro estaba todo mal".

Además, apuntó que con este presupuesto como se va a "disminuir el gasto" de las políticas públicas, "lo que más necesita el país ahora", aseguró Vázquez.

Sobre las elecciones departamentales, el expresidente "exhortó" al gobierno nacional a que una vez estén constituidos los nuevos gobiernos atienda "con justicia, sin discriminaciones, respetando a todos los gobiernos departamentales, y a quienes estén al frente cualquiera sea su color político".

Vázquez también aludió a Agustín Bascou, intendente de Soriano y a Carlos Moreira, intendente de Colonia, al señalar: "Podríamos regodearnos de hechos por lo menos vergonzosos, reprochables y rechazables que ocurrieron en los gobiernos departamentales en este período de estos dos departamentos. Hoy no me voy a ocupar de esos temas porque yo creo en la inteligencia del pueblo uruguayo, que los conoce. No preciso yo golpear una vez más sobre esos tristes acontecimientos. Será el pueblo uruguayo quienes los juzgará", lanzó.

Bascou renunció al Partido Nacional el 6 de marzo de 2019, el mismo día en que la Justicia lo imputó por un delito de disposición de cosas prendadas sin autorización. En 2018 el jefe comunal fue denunciado por una entidad bancaria que sostenía que Bascou había violado la “ley de prendas”.

Por otro lado, Moreira se vio involucrado en un escándalo a pocos días de las elecciones nacionales de 2019 El 18 de octubre de ese año se viralizaron unos audios en los que se presume que Moreira ofrecía una pasantía a cambio de sexo. Tras esta situación, Moreira renunció a su candidatura al Senado y a su condición de integrante del Partido Nacional para "no afectar el resultado electoral". Además, en ese momento fue removido del sector de Jorge Larrañaga, Alianza Nacional.

Tras un reexamen que también generó polémica, la causa judicial fue archivada a mediados de julio por segunda vez porque "no surgen elementos que permitan atribuir responsabilidades penales al denunciado así como tampoco se cuentan con elementos para continuar con la indagatoria", señalaron las fiscales.

A las pocas horas del primer archivo de la causa, a comienzos de febrero de este año, Moreira fue proclamado como candidato a intendente por la convención departamental del Partido Nacional en Colonia.