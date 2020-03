El intendente Bascou renunció al Partido Nacional tras ser imputado por la Justicia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El intendente de Soriano Agustín Bascou renunció al Partido Nacional el mismo día en que la Justicia lo imputó por un delito de disposición de cosas prendadas sin autorización, informó este lunes el presidente interino del directorio Pablo Abdala.

"El intendente Bascou presentó renuncia al Partido Nacional en función de que el viernes pasado fue formalizado por la Justicia y por lo tanto hizo llegar hoy una nota de renuncia con fecha 6 de marzo, o sea el mismo día en que se hizo el pronunciamiento judicial", indicó Abdala.



La renuncia del jefe comunal fue aceptada por el directorio del partido "porque no cabía alternativa y porque es la consecuencia que corresponde", indicó Abdala y agregó: "Por lo tanto ya no pertenece al Partido Nacional".



Consultado sobre si Bascou seguirá en su cargo de intendente Abdala indicó que no tenía información al respecto. "Él y su consciencia sabrán si corresponde presentar renuncia o no. Eventualmente siempre están abierto los mecanismos y los procedimientos constitucionales, pero el Partido Nacional y su directorio ya no tienen nada que hacer al respecto", expresó.