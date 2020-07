Fiscalía reexaminó la causa contra Carlos Moreira y resolvió archivarla nuevamente

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Fiscalía de Carmelo resolvió este jueves archivar la causa contra Carlos Moreira por segunda vez, luego de que se solicitara un reexamen del caso del exintendente de Colonia.

Los audios en los que se presumía que Moreira ofrecía una pasantía a cambio de sexo se viralizaron el pasado 18 de octubre, previo a las elecciones nacionales. Tras esta situación, Moreira fue removido del sector de Jorge Larrañaga, Alianza Nacional, así como renunció a su candidatura al Senado y a su condición de integrante del Partido Nacional para "no afectar el resultado electoral".

Moreira luego había solicitado su afiliación al partido, lo deberá tratar la comisión de ética del Partido Nacional, y según indicaron fuentes políticas a El País hay una minoría que se opone a su reincoporación al partido por una cuestión de ética.

Horas más tarde del archivo de su causa, el pasado 3 de febrero, Moreira fue proclamado como candidato a intendente por la convención departamental del Partido Nacional en Colonia.

A comienzos de marzo, la edila María José García -la voz femenina que se escucha en los audios viralizados- y su pareja, el ex director de Turismo de la comuna Andrés Sobrero, presentaron una petición para que se desarchivara el caso y fuera analizado por otro fiscal. El 2 de junio esta petición recibió el visto bueno del juez penal de Colonia Luis Fourment, quien finalmente desarchivó el caso Moreira y se lo derivó a otro fiscal, había informado La Diaria.

Las fiscales adscriptas de Carmelo, Paola Nebot y Natalia Charquero, subrogando a la Fiscalía de Colonia, tomaron el caso el 29 de junio para su reexamen y concluyeron este jueves que "del análisis de cada una de las evidencias diligenciadas por la Fiscalía Departamental de Colonia, no surgen elementos que permitan atribuir responsabilidades penales al denunciado así como tampoco se cuentan con elementos para continuar con la indagatoria, por lo que se confirmará el archivo de la presente investigación preliminar".

Respecto al audio, el texto señala que García "en la declaración realizada, asume haber efectuado grabaciones de conversaciones mantenidas con el Intendente durante varios meses incluso posteriormente luego de haber culminado la relación afectiva, asumiendo además que envió los audios a una amiga de quien no aporta su identidad, y antes de enviarlos editó las grabaciones originales, adulterando su propia voz. También manifiesta que se comunicó telefónicamente con el Intendente a los efectos de solicitarle la prorroga de pasantías de terceras personas".

En tanto, del análisis "de cada una de las conversaciones telefónicas aportadas como "originales", no surge coacción, obligación, presión, persuasión, u otro mecanismo extorsivo por parte de M. (Moreira) hacia G. (García), denotando sí, un vínculo intimo, más allá de la función que cumplían cada uno en la Intendencia de Colonia".

Además, la investigación señala que "de las solicitudes realizadas en este contexto, no se concedieron", y que García "realizó previamente otras solicitudes de la misma índole, al Secretario General de la Intendencia de Colonia, y a una integrante de la Comisión de pasantías, dichas solicitudes también fueron rechazadas por no corresponder el procedimiento".



También surge del expediente que "analizada la evidencia que consta en la presente investigación no se advierte que el ex Intendente M. actuara con abuso de su cargo, en perjuicio de la Administración, como lo requiere el tipo penal en estudio".