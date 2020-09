Lacalle sobre el paro, Vázquez, Presupuesto, cepo y votación de uruguayos en Argentina

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente Luis Lacalle Pou respondió este jueves, tras la inauguración de la sede de la Regional Este de la Guardia Republicana, a la definición del paro general del Pit-Cnt, los dichos del expresidente Tabaré Vázquez, su conocimiento del cambio de gobernanza de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM) y del Presupuesto, entre otros asuntos.

Consultado sobre las declaraciones de Vázquez -que habló de "oscurantismo" en torno al proyecto de Ley de Presupuesto- Lacalle Pou respondió en rueda de prensa en San Carlos (Maldonado): "Si hay algo que no ha sido el gobierno es oscuro, ha sido transparente. Para lo que la gente le gusta y para la que no está de acuerdo".

En tanto, apuntó al exmandatario señalando que "cuando alguien habla de oscurantismo primero debería de reflejar cuál ha sido su actitud en temas muy sensibles para la opinión pública, cuando se declaraba confidencial un día sí y otro también temas de recursos económicos de la ciudadanía y no nos pudimos enterar".

Luego Lacalle Pou redobló la apuesta y lanzó: "Últimamente nos hemos enterado no solo de oscurantismo sino que en algunos temas no se quiso saber todo lo que se debía saber para fallar en consecuencia, y estoy hablando de las famosas actas que han aparecido con respecto a los casos de los Derechos Humanos y los militares", en referencia a las confesiones del coronel (r) Gilberto Vázquez en un Tribunal de Honor de 2006.

El presidente también fue consultado sobre la crítica de Vázquez por entender que ha "interferido" en la campaña electoral, a lo que respondió: "Han visto cuál es mi trato con el presidente Vázquez. Yo he tratado primero de no pasar facturas. No creo que un gobierno deba venir y pasarle facturas a todo el mundo, si bien no estamos de acuerdo en la mayoría de las cosas que hizo el presidente Vázquez, por un tema de buen relacionamiento. Por ende, no voy a entrar en una pelea, que creo que no le hace bien a nadie. Obviamente no es porque me falten argumentos, sino porque no tengo ganas".

Consultado por el paro general de hoy -si es "político" y que son los trabajadores en contra del gobierno-, Lacalle Pou respondió: "No escuché esa declaración. Me parece un tanto exagerada o mejor dicho, de nuevo están en su derecho. Si es un paro político y sin reivindicaciones puntuales no termino de entender la razón, pero bueno".

Sobre este paro general, el primero de su administración, subrayó: "A veces cuando sabemos que hay posiciones que son estáticas quizás el paro carezca de sentido en lo que hace a una negociación o una aproximación. Capaz que el diálogo genera más resultados, pero las herramientas no soy yo quien las elije ni me piden consejos. Así que es la central sindical que tomó esta decisión que obviamente no me gusta, no nos gusta, pero están en todo su derecho".

Otro punto por el que fue consultado fueron las declaraciones del ministro de Ganadería, Carlos María Uriarte, que dijo el miércoles que "no dieron los tiempos" para informarle al presidente acerca del cambio de gobernanza de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM) incluido en el proyecto de ley de Presupuesto.

"Con exactitud, el artículo y los elementos que maneja no los conocí hasta después de redactado. El presupuesto tiene 700 artículos. ¿A alguien le parece que yo voy a leer artículo por artículo? Por supuesto que en las líneas generales y en los particulares estoy de acuerdo y respaldo lo escrito. Me entero y los leo después que están escritos, después de presentado el Presupuesto. No creo que haya nada muy extraño en esto", planteó Lacalle y subrayó: "Me gustaría hacer un examen de todos los presidentes de la república que hayan leído el 10% del Presupuesto".

Cuando restan 10 días para las elecciones departamentales del 27 de setiembre, Lacalle Pou fue consultado sobre si van a poder venir a Uruguay los uruguayos radicados en Argentina, ante lo que manifestó: "Van a tener que hacerse un hisopado sí o sí, después el tratamiento va a ser seguramente como el de los camioneros que entran al país. Es un poco ilógico pensar que un uruguayo que viene a votar se quede siete días en cuarentena previamente".

El presidente también respondió a las consultas en torno a cómo se parará el gobierno en la próxima temporada de verano. "Hasta que no tengamos respuesta cierta va a ser muy difícil. Con vacuna o sin vacuna. Si hay vacuna es otra cosa, creo que estaríamos ante una gran temporada. Si no hay vacuna ahí tenemos que ver qué tipo de test tenemos al alcance y cómo habilitamos y a quiénes habilitamos", indicó.

En tanto, el mandatario adelantó que querrían a "fin de octubre tener una visión total para que los operadores turísticos, la gente que vive de esta actividad tenga dos meses por delante de certidumbre para saber qué hacer".

Otro aspecto vinculado a la temporada de verano es el endurecimiento del cepo cambiario argentino. Lacalle Pou indicó: "Es un tema complejo. Estamos trabajando. Es un tema complejo. Es el típico tema que hay que hablar poco y hacer mucho".