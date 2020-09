Vázquez a Lacalle Pou: "Basta de interferir en la campaña electoral"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El expresidente Tabaré Vázquez señaló este miércoles de noche a través de una videoconferencia por Zoom con militantes frentamplistas de Durazno y San José que "hay interferencia del gobierno nacional en las campañas electorales departamentales".

"Vaya casualidad, el presidente va a hacer inauguraciones en departamentos que están peleados en las próximas elecciones entre Frente Amplio y el Partido Nacional. Oh casualidad, Salto, Paysandú, Rocha. Qué casualidad, verdad", ironizó.

En un mensaje directo al presidente Luis Lacalle Pou, señaló: "Basta de interferir en la campaña electoral el presidente de la República e integrantes del gobierno. Está bien que hay una disputa, pero para ganar a lo pirro no. Hay que ganar con respeto, tolerancia, argumentos, seriedad, con responsabilidad, a lo pirro no, señor presidente".

Luego dijo que el Frente Amplio hace una "oposición responsable y seria" y apuntó al gobierno por su tratamiento del proyecto de ley de Presupuesto.

Vázquez consideró que esta es "la ley más importante", y llamó a discutirla con "transparencia y profundidad" con la ciudadanía.

En tanto, apuntó que este proyecto que se discute en el Parlamento "en contraposición, el manejo del mismo, su preparación estuvo rodeada de oscurantismo", y consideró que hubo "claramente" en los integrantes del gobierno "un compromiso de no exponer públicamente en profundidad, salvo algún dato menor, el contenido del mismo hasta tanto su presentación en el Poder Legislativo".

Por otro lado, criticó que "nadie puede decir que este problema se termina el año que viene", en referencia al coronavirus. "Nadie puede decir que las restricciones comerciales continúen adelante o puedan aumentar, que el turismo se detenga, que la movilidad de la gente esté parada. Hay incertidumbres", añadió.

"Cuánto optimismo ante tanta incertidumbre. Cuántas afirmaciones que deben ser condicionales ante tanta incertidumbre. Cuánto optimismo infundando", comentó el expresidente.

"No hay certezas, hay incertidumbre. No podemos ser tan... no quiero usar un adjetivo, que en el medio de incertidumbres y en el medio de posibilidades recortadas en el futuro elaboremos un Presupuesto quinquenal y no escuchemos lo que tiene para decir la oposición política, no respondamos al llamado a un diálogo nacional para todos juntos trabajar a ver cómo superamos esta dramática instancia que vive el país", dijo Vázquez.

"El Frente Amplio en realidad con firmeza, seguridad, responsabilidad, tiende sus manos para estar junto al gobierno" indicó el expresidente, porque entiende "sabemos que podemos aportar", y agregó que "llama la atención el mutismo o la soberbia del gobierno que permanece callado y no responde este llamado".