"No dieron los tiempos": Uriarte dijo que no informó a Lacalle de cambios en la UAM

El ministro de Ganadería, Carlos María Uriarte, dijo este miércoles que "no dieron los tiempos" para informarle el presidente Luis Lacalle Pou del cambio de gobernanza de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM) incluido en el proyecto de Ley de Presupuesto. Este episodio desató polémica con el Frente Amplio y las autoridades de la Intendencia de Montevideo (IMM), que al día de hoy llevan adelante esta iniciativa que reemplazará al Mercado Modelo de la capital.

En diálogo con "Informativo Sarandí" (Radio Sarandí), Uriarte dijo este miércoles: "La verdad no. La verdad que no nos dieron (los tiempos). Fue muy apresurado todo el tema porque se vencían los plazos.".

Consultado sobre si no pensó que se podía suscitar toda esta tensión con el Frente Amplio por este cambio planteado en el articulado, señaló: "No, evidentemente se da en el entorno justo de las elecciones departamentales y tomó una orientación que nadie quería".

"Es un pedido que nos llegó a través de la (Junta Nacional de la Granja) Junagra, y nos llegó con muy poco tiempo antes del vencimiento de la presentación de la ley de Presupuesto", agregó. Luego precisó que fueron "días" y no "meses" los que tenían para "discutir" este cambio de gobernanza con la IMM.

No obstante, Uriarte dijo que le pidió "disculpas personalmente" al intendente de Montevideo, Christian Di Candia, porque "debió haber seguido esos plazos, pero las urgencias de los tiempos para poder hacerlo y la inminente inauguración en noviembre, honestamente no nos dieron los tiempos". En esa línea, remarcó: "No es que no hayamos tenido ni tengamos la voluntad de dialogar y seguir. De hecho, es lo que pretendíamos se hiciera a nivel del Parlamento".

La administración de Christian Di Candia, mediante una resolución del 11 de setiembre, comunicó que no renovará un convenio, que existe desde octubre de 2013, mediante el cual el gobierno departamental le cedió a la UAM dicha administración, por lo que volverá a manos de la IMM.

Actualmente el presidente y el secretario general de la Comisión Administradora de la UAM pertenecen a la IMM; hay otro representante del MGAP y uno del Congreso de Intendentes, entre otros. La Ley de Presupuesto propone que el presidente y el secretario sean del ministerio y elimina los representantes de la IMM.

Consultado sobre si se aprueba el cambio de gobernanza pero con la UAM sin los terrenos, Uriarte respondió esta mañana: "Todavía no tengo elementos suficientes como para emitir un juicio al respecto, pero reitero que la preocupación nuestra es qué le va a pasar al productor, dónde va a poder vender su producto".