En medio de puja con el gobierno por la UAM, IMM "reasume" administración de sus inmuebles

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Intendencia de Montevideo (IMM) le informó a la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM) que volverá a asumir la administración de sus bienes inmuebles desde el 14 de octubre próximo. Mediante una resolución del 11 de setiembre se comunicó que no renovará un convenio, que existe desde octubre de 2013, mediante el cual el gobierno departamental le cedió a la UAM dicha administración.

Esta decisión llega tras las críticas del gobierno de Montevideo al Poder Ejecutivo producto de que el proyecto de ley de Presupuesto establece que la gobernanza de la UAM pase a manos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).

El texto –firmado por el intendente Christian Di Candia y Nopitsch- indica que el convenio de 2013 implicó que la Intendencia de Montevideo le concediera a la UAM la administración de inmuebles en diferentes padrones “a los efectos de la instalación y puesta en funcionamiento del nuevo Parque Agroalimentario que incluirá el mercado mayorista de frutas y hortalizas, hoy denominado Mercado Modelo”.

La resolución establece que “ante la proximidad del traslado del Mercado Modelo al nuevo centro de comercialización y distribución mayorista, la Intendencia entiende conveniente reasumir la administración de la totalidad de los inmuebles antes referidos, agradeciendo al actual Directorio de Transición de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana por las actividades cumplidas”.

En rueda de prensa este martes en el Parlamento, Nopitsch dijo que con esta decisión “los terrenos vuelven a la Intendencia de Montevideo”.

“La ley del año 35 le da la potestad de administrar los mercados a los gobiernos municipales”, reiteró el jerarca.

"El MGAP entre los 25 cometidos que tiene no tiene administrar mercados, está en los municipios y la ley que le da la potestad a todos los mercados a los gobiernos municipales", destacó.

"Si el Poder Ejecutivo insiste en cambiar la gobernanza de la UAM, el Mercado Modelo pasará a operar en las más de 94 hectáreas que ahora volvieron a manos de la Intendencia de Montevideo", añadió. La UAM "quedaría vacía de contenido" y con "deudas", comentó.

"Ante la amenaza de expropiar a la IMM, o lo que hemos dicho como apropiación indebida, la IMM toma las medidas, por suerte, porque no habíamos transferido los terrenos. Si esto lo hubieran hecho dentro de dos años, hubiéramos perdido todo", dijo Nopitsch.

Uriarte sobre UAM: "Esta es una obra magnífica y es toda debido a la intendencia" By Irene Nuñez MIRA TAMBIÉN Uriarte sobre UAM: "Esta es una obra magnífica y es toda debido a la intendencia"

En esa línea, el jerarca señaló: "Me parece algo inédito. Alguien vio que era un mercado, como dijo el propio ministro del 'primer mundo', dijo 'bueno, esta es para nosotros'. Me parece realmente infeliz el proceso que se hizo. Esto cuestiona las autonomías municipales, no solo para Montevideo, sino para otros departamentos", aseguró.

Los tres candidatos a la IMM por el Frente Amplio presentaron sus críticas días atrás acerca de este cambio de gobernanza, incluida en el proyecto de ley del Presupuesto. Daniel Martínez señaló que no iba a permitir "ningún atropello" del "prepotente" gobierno. En esa línea, se expresó Carolina Cosse, quien dijo que este paso del Ejecutivo es una "vergüenza política" y un "atropello". Además, Álvaro Villar llamó al presidente Luis Lacalle Pou para pedirle "que el gobierno cese su intromisión en la campaña", en referencia a este proyecto, entre otros aspectos.

Lacalle Pou respondió a estas críticas la semana pasada: "¿Atropello mandar un proyecto de ley al Parlamento? Me parece que hay una definición un poco desconectada de la realidad".