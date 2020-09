Fernández tras endurecer cepo cambiario: "Hacen falta dólares para producir, no para guardar"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El presidente argentino Alberto Fernández hizo una breve defensa del reforzado cepo al dólar, luego de que el nuevo esquema que rige para las operaciones con la moneda extranjera sacudiera el terreno económico en las últimas horas. El primer mandatario sostuvo que en el país "hacen falta dólares para producir, no para guardar".

Fernández habló de una "lógica de la economía" que "ya no promueve más la especulación y quiere que el dólar deje de ser un mecanismo de especulación, una variable para que algunos acumulen dólares, en un país donde los dólares hacen falta para producir, no para guardar".

Sobre ello indicó que continuarán "trabajando y haciéndolo juntos", y agregó: "Estoy convencido de que la inmensa mayoría de los argentinos quieren lo mismo que nosotros, quieren una Argentina que produzca y trabaje: los dos objetivos que nos mueven y nos van a llevar a la victoria de los argentinos, no de un gobierno".

Anoche, el titular del Banco Central, Miguel Pesce, fue el encargado de notificar las nuevas disposiciones para el dólar, luego de que los miembros del Ejecutivo se hubieran mostrado distantes al cepo en entrevistas y alocuciones previas al anuncio.



Ayer, en San Juan, Fernández había manifestado que "lo que nos hace evolucionar o crecer no es el mérito, como nos han hecho creer en los últimos años". Sin embargo, hoy volvió sobre esos dichos y aclaró: "Ayer los diarios titulaban 'Alberto Fernández piensa que el mérito no sirve para progresar'. Yo no digo semejante imbecilidad, lo que no creo es en la meritocracia".



El presidente refirió que "el mérito sirve si las condiciones son las mismas para todas y todos", y manifestó: "Si algunos tenemos mejores condiciones para desarrollarnos que otros, el mérito no alcanza y es allí donde el más tonto de los ricos tiene más posibilidades que el más inteligente de los pobres, y eso es lo que no podemos permitir nosotros".