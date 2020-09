"Han llegado varios miles de argentinos y están contentos", dijo Lacalle entrevistado por Joaquín Morales Solá

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El presidente Luis Lacalle Pou fue entrevistado este martes de tarde por el periodista argentino Joaquín Morales Solá, en un evento organizado por los "Amigos de la Universidad de Tel Aviv en Argentina", a través de una videoconferencia de Zoom.

"Creo poder interpretar que la mayoría de los compatriotas quieren que Uruguay sea un lugar de llegada de habitantes del resto del mundo", destacó el presidente al comienzo de esta entrevista. En ese momento, el periodista lo interrumpió para consultarle si también buscaría que el país fuera un lugar de recepción de argentinos, a lo que respondió: "Sí, obvio. De hecho, han llegado varios miles de argentinos en estos tiempos. Yo me reúno con algunos y están contentos. Obviamente a veces no sienten la vertiginosidad que se puede sentir en Buenos Aires, pero creo que ganan en muchas cosas".

"Uruguay está preparado, ansioso, poder ser un país de recepción de gente que emigre para poder vivir más tranquilamente con su familia y desarrollarse", subrayó el presidente.

Por otro lado, mirando al futuro más cercano fue consultado sobre qué postura va a tomar Uruguay respecto a la próxima temporada de verano. El presidente en un principio graficó la urgencia de esta situación para su gabinete al contar que en el viaje de Rocha a Montevideo tras su gira por el departamento hoy, el ministro de Turismo, Germán Cardoso, le dijo: "Abrime, abrime, que vengan los argentinos que tienen casa".

Sobre este aspecto, Lacalle Pou dijo que hay "dos caminos: hay vacuna o no hay vacuna". En el caso de que no haya vacuna antes de la temporada de verano, "allí vamos a tener que tomar decisiones basadas en países o regiones dentro de países y obviamente con determinado requerimiento sanitario".

"Nadie más que los uruguayos y que quien habla le gustaría abrir la frontera para que sea una temporada turística como todos los operadores se lo merecen", destacó. Al respecto, dijo que al día de hoy el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) "está estudiando el plan verano", para lo cual advirtió: "Vamos a abrir la canilla lo máximo posible, pero no vamos a atentar contra la salud de los uruguayos", remarcó.

Respecto a si considera que las restricciones que han aplicado algunos gobiernos a raíz de esta pandemia -aludiendo a Argentina y otras naciones- pueden lesionar la dimensión de la libertad en esas sociedades, Lacalle Pou respondió: "Cuando no sos libre sentís una especie de asfixia", y consideró que la ausencia de libertad "achata a una población, le muta sus cualidades más intrínsecas". Además, entiende que "cuando un gobierno viene a suplir la voluntad continuamente del individuo, cuando excede en la reglamentación y el ordenamiento jurídico deja de ser ese esqueleto sobre el cual se asientan las relaciones humanas, esa hiperregulación genera tensiones" que "derivan en problemas individuales y en sus relaciones diarias, además de que genera un efecto de desconfianza".

También se refirió a la discusión que hay por estas horas sobre si en Primaria habrá o no repetición en 2020 tras un planteo del sector. El presidente planteó su posición al señalar: "Primariamente me inclinaría a hacer una evaluación mixta de 2020 - 2021. Tratar de evaluar como un año normal es ilógico, pero no hacer ningún tipo de evaluación termina castigando a los niños porque no saben si aprendieron o no". Consideró que lo "más difícil" es aquel alumno que está en sexto de Primaria que va a ingresar a Secundaria, que consideró "tiene que tener una evaluación y allí hay que pararse más firme".

Lacalle Pou también fue consultado sobre qué solución encuentra para la crisis venezolana, y aseguró: "El régimen de (Nicolás) Maduro no tiene ninguna intención de dialogar con nadie".

"No le veo salida porque es un régimen que entre otras cosas ampara acciones muy reñidas con la ley y la moral, violenta todos los Derechos Humanos y se ha ido cerrando todas las puertas. Ni siquiera tuvieron la inteligencia, la viveza, para dejarse una puerta de salida", subrayó.

Consideró además que "todos los grupos que existen, bien intencionados, no encuentran una reciprocidad mínima para lograr una salida", a la que consideró "elecciones con todas las garantías, todos los candidatos y con observadores internacionales". En tanto, Lacalle Pou advirtió que "cuanto más tiempo pase es mejor para el régimen", y llamó a "concentrar" los esfuerzos de Estados Unidos y Europa "si es que hubiera una posibilidad de negociación".

Mirando las relaciones de Uruguay con potencias como China y Estados Unidos, Lacalle Pou destacó: "Tenemos que estar cerca de los dos. No tenemos que formar parte de esa nueva bipolaridad, esa nueva especie de Guerra Fría. Nosotros tenemos que comerciar, tenemos que participar y no tenemos que tomar posición en este tipo de situaciones".

"En el día de ayer tuvimos la comunicación del secretario (Michael) Pompeo para tener en estos días una línea más cercana en lo que hace a la relación de Uruguay - Estados Unidos. Vamos a estrechar vínculos con China, Estados Unidos y nos queda un sabor un poco amargo de la ausencia de velocidad que lleva el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea", agregó.