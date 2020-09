Lacalle sobre polémica por visitas al interior: "No me escucharon hablar nunca de un candidato"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente Luis Lacalle Pou respondió a la polémica que se generó en las últimas semanas por sus visitas a diferentes departamentos y que fueron interpretadas por la oposición y el Partido Colorado como apoyo a candidatos del Partido Nacional a las elecciones departamentales: "Si vengo porque vengo si no vengo porque no vengo; prefiero que sea porque vengo y no porque no vengo".

"No me escucharon hablar nunca de un candidato, nunca me escucharon hacer una arenga, he estado con dirigentes de todos los partidos y me he reunido con candidatos a intendente y alcalde de todos los partidos", dijo Lacalle descartando de plano su posible incidencia en las elecciones departamentales. "Ustedes saben bien que porque los candidatos del Frente Amplio de Montevideo no quisieron, no pudimos tener esa reunión", agregó e insistió: "No voy a fechas importantes del Partido Nacional, no hago alusiones, no hablo de candidatos, estoy por los departamentos: si vengo porque vengo, si no vengo porque no vengo. Prefiero que sea porque vengo y no porque no vengo".

Posteriormente insistió: "Entiendo que algunos estén nerviosos, pero también es bueno cuando se hace este tipo de afirmaciones tener elementos".

Lacalle Pou visita hoy la ciudad de Rocha, en donde participa de la presentación de un proyecto para la instalación de un hotel cinco estrellas y posteriormente en la entrega de una ambulancia en Lascano y de un equipo médico en el Chuy.



"Estoy recorriendo todo el país como nos habíamos comprometido e inaugurando obras y lanzamientos de emprendimientos importantes en este caso para el departamento (...) Van quedando pocos departamentos y vamos a estar siempre que podamos apoyando iniciativas", resumió Lacalle Pou sobre su visita a Rocha en el día de hoy.



Remató diciendo que "la salud es una de las cosas más importantes para los uruguayos por fuera de la pandemia". En ese sentido, y a propósito de la importancia de la entrega de una ambulancia en Lascano y material hospitalario en el Chuy, el presidente consideró que este tipo de elementos es "determinante entre poder vivir (en un pueblo) o no".