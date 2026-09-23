Mieres sobre la presencia de CA en la coalición: "El que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen"

Pablo Mieres, líder del Partido Independiente, es partidario de que los integrantes de la Coalición Republicana se posicionen con un lema único de cara a las elecciones nacionales de 2029. A su entender, es necesario que haya una elección interna con la grilla de precandidatos presidenciales de todos los partidos y el que resulte ganador tenga ya en octubre el apoyo del resto de las fuerzas políticas. En este contexto, no descartó que Cabildo Abierto forme parte de la alianza pero advirtió que no habrá invitación: "El que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen".

En entrevista con En Clave País, Mieres recordó que "Cabildo Abierto ha dicho expresamente" que no integra el bloque de la Coalición Republicana en la oposición, pero afirmó que "si retorna no hay ningún problema, es parte de la vida política".

Pablo Mieres en entrevista con En Clave País. Foto: Nahuel Arrue/El País

Consultado acerca de si los partidos coalicionistas convocarán a los liderados por Guido Manini Ríos, respondió que invitación "ya no va a haber, porque el que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen". "No tiene sentido pensar en una invitación", explicó, y afirmó que además de Cabildo Abierto "pude haber otros sectores, otra gente que esté con ganas de participar".

"Cabildo Abierto eligió ser el socio menor del gobierno. Son los votos que le permiten al gobierno tener mayoría en la cámara baja, donde no la tiene con votos propios. Es un rol totalmente distinto e incompatible con una coalición que se para como la oposición", apuntó Mieres.

El líder del Partido Independiente, quien otrora fuera senador y diputado, manifestó que el lema único entre su partido y el Nacional y el Colorado "desde el punto de vista de la expresión electoral" es el formato que "maximiza el resultado".

"Por algo el Frente Amplio tiene lema único. Pero siguen existiendo el Partido Comunista, el Partido Socialista, el MPP; nadie pierde su identidad pero les permite acumular todos sus votos de distintos sectores para asegurar cargos del propio lema", dijo y recordó que, en la Coalición Republicana, si votaran separados, les pasará en 2029 lo mismo que en 2024, cuando la suma de sus votos fue mayor a la del Frente Amplio en primera vuelta pero obtuvieron menos bancas en el Parlamento.

Por qué Mieres quiere que la Coalición Republicana tenga lema único

Descartó uno de los argumentos contrarios a esta propuesta, que indica que unificar los lemas reducirá la oferta electoral en octubre por haber un solo candidato. "En el caso de los lemas separados, todos los demás lemas que no sean el mayoritario tienen que contribuir a votar al candidato del lema más votado en cuatro semanas (de octubre a noviembre), con una fórmula homogénea de un solo partido. Si vas con lema único se resuelve el candidato único en junio y además ese candidato tendrá que armar una fórmula mixta con un integrante de otro partido de la coalición, y hay cuatro meses para explicarle a la gente que hay que votar ahí".

Anticipó "una presentación electoral con varias listas del Partido Nacional, probablemente dos del Partido Colorado y una del Partido Independiente, todas compitiendo bajo la misma fórmula".

Pablo Mieres en entrevista con En Clave País. Foto: Nahuel Arrue/El País

Ante la pregunta de qué margen tiene el Partido Independiente para crecer electoralmente, Mieres respondió que en un lema único puede mostrarse como "un partido distinto al Nacional y al Colorado" por tener una postura "más socialdemócrata, con un posicionamiento más hacia la frontera con el polo del Frente Amplio".

"Nunca competimos efectivamente por la Presidencia y ese es un problema: la gente vota a presidentes. Esta vez el Partido Independiente va a estar en igualdad de condiciones, en caso de lema único, con otros partidos y con un candidato a presidente que tiene posibilidades de ganar, sea quien sea", concluyó.