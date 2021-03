El mensaje de Lacalle en la cumbre fue "un análisis del Mercosur sin ir en contra de nadie", dijo Enciso

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Carlos Enciso, embajador de Uruguay en Argentina, destacó este lunes que el mensaje de Luis Lacalle Pou en la última cumbre del Mercosur fue "con claridad y firmeza, que es lo importante, y no contra nadie".

Lacalle Pou pidió el viernes pasado a los países del bloque sudamericano una definición "técnica" y "política" respecto a la flexibilización del Mercosur, para que éste no sea "un lastre" y su par argentino respondió: "Si somos un lastre que tomen otro barco, pero lastre no somos de nadie". El episodio generó polémica en las dos orillas.

En diálogo con "Al día 810" (Radio El Espectador), Enciso fue consultado sobre si se malinterpretó el mensaje de Lacalle Pou, y respondió: "Yo estimo, y no quiero sobreabundar sobre esto porque tampoco me corresponde y yo estoy para recibir instrucciones y distender y no fogonear este tipo de cosas, pero evidentemente fue claro que lo que dijo nuestro presidente fue en general, de un análisis del Mercosur sin ir en contra de nadie".

Si bien dijo que aún no se reunió con el canciller Francisco Bustillo y Lacalle Pou, destacó que "evidentemente uno tiene que tratar en este caso de ayudar a que este tipo de tensiones o de temáticas se tiendan a distender, porque no le hace bien al bloque".

La carta de una diputada argentina en apoyo a Lacalle tras cruce con Alberto Fernández By Ángel Asteggiante MIRA TAMBIÉN La carta de una diputada argentina en apoyo a Lacalle tras cruce con Alberto Fernández

No obstante, Enciso remarcó que la postura de Uruguay "no es nueva", y que el presidente tiene este tema en agenda "desde la campaña electoral, y ha sido coherente, en cuanto y tanto el Mercosur tiene que mejorar y flexibilizar algunos aspectos para poder ser un canal mucho más positivo en cuanto a la inserción de nuestros productos en el mundo", dijo.

El diplomático estimó que el episodio "va a tender a diluirse en estos días", y debe ser canalizado "a nivel técnico, cancillerías mediante, en los futuros encuentros que vamos a tener, que va a haber en abril precisamente".

Lacalle Pou fue consultado sobre este episodio este lunes tras recibir la primera dosis contra el coronavirus, donde destacó que "parece lógico que para el progreso de nuestros pueblos, para que haya inversión, para que haya trabajo, nos abramos al mundo".

Aludiendo a las diferencias internas en el Mercosur sobre la flexibilización, señaló: "Si alguno entiende que no es para su bien, que nos afloje un poco la piola, que se flexibilice el Mercosur, que podamos avanzar a diferentes velocidades o que se flexibilice la decisión 32 del 2000 y que le digan a Uruguay 'andá con los chinos, andá con otros países de Asia', porque es laburo para los nuestros, es competir en mayor igualdad de condiciones".

Previo a estas declaraciones, desde el gobierno argentino se pronunciaron sobre el episodio. El canciller argentino, Felipe Solá, aseguró en diálogo con Radio 10 que Lacalle Pou “no usó las palabras adecuadas” en su intervención, mientras que Fernández consideró en una entrevista con el canal argentino C5N que Lacalle Pou "de repente salió con un discurso absolutamente, a mi juicio, inusual, fuera de lugar" e "inusualmente agresivo".