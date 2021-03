Lacalle Pou: "Uruguay necesita que técnica y políticamente el Mercosur tome una decisión" sobre la flexibilización

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente Luis Lacalle Pou habló respecto a la flexibilización del Mercosur durante la Cumbre de presidentes porlos 30 años del bloque que se realiza de forma virtual debido a la pandemia por coronavirus. "Uruguay necesita avanzar, nuestro pueblo nos exige avanzar en el concierto internacional y por eso vamos a proponer formalmente que se discuta en la mesa el tema de la flexibilización, Uruguay necesita que técnicamente y sobre todo políticamente el Mercosur tome una decisión al respecto", indicó el presidente durante su discurso.

"Después de 30 años, hijos de este momento en el cual el mundo se mueve muy rápido, no hay tiempo para grandes diálogos y grandes comisiones, hay que actuar. Casi todos los presidentes que hablaron antes que yo hablaron de pragmatismo, me quiero subir a ese concepto, librado de ideologías, pensando en la libertad de desarrollo de los pueblos, cuidando el bloque y teniendo como centro el individuo de cada uno de nuestro países", indicó.

Lacalle Pou consideró que es necesario "trabajar para la prosperidad" y expresó: "Es con el Mercosur, pero también es con la libertad que nuestro país necesita y merece".

El mandatario opinó que que "obviamente que el Mercosur pesa, obviamente que su producción pesa en el concierto internacional, lo que no debe y no puede ser es que sea un lastre".

"Hace 30 años las decisiones de los distintos gobernantes llevaron a crear el Mercosur y en este proceso uno tiende a criticar y a juzgar ante la imposibilidad de poder modificar algunas cosas, aunque no es justo en los tiempos que hoy transitamos hacer un juicio sin tener los elementos de aquellos momentos. Pero no es tiempo de hablar del pasado, a nosotros nos toca ser hijos de este momento histórico para la humanidad y para el bloque", expresó Lacalle Pou durante su discurso.

El presidente consideró que el bloque "ha tenido más aciertos que errores", pero consideró que "es no nos debe conformar". "Nuestros pueblos, nuestro pueblo, en mi caso el uruguayo, nos exige oportunidades de progreso. Oportunidades de progreso que sean en distintos planos y este gobierno siente que tiene que responder a ese clamor de sus ciudadanos y responder a ese clamor no significa en ningún momento atentar contra los intereses de los otros pueblos", indicó.

"Al revés, estamos convencidos que algunas de las propuestas que les vamos a hacer son del beneplácito de algunos de los países y además de una enorme oportunidad. Nosotros creemos en los países del Mercosur, yo creo en los países del Mercosur en el concierto internacional. Creo que es un momento en el cual nuestro países tienen mucho para avanzar", continuó.

Lacalle Pou recordó que se reunió con los tres presidentes de los países miembro e informó que con cada uno de ellos, durante charlas informales, se tocaron similares. "Tenemos que profundizar la zona de libre comercio, tenemos aspectos en la vida cotidiana, en la vida diaria, que sigue de alguna manera complejizando en la zona de libre comercio. Estamos de acuerdo en rever el arancel externo común (...) tenemos que continuar en el esfuerzo del transporte y la logística, con todos los presidentes que nos hemos reunido hemos hablado de las hidrovías".

"Tenemos que avanzar en las conversaciones con otros bloques, nosotros no estamos conformes", dijo y agregó: "Es el momento para avanzar juntos, obviamente que el Mercosur pesa, obviamente que su producción pesa en el concierto internacional, lo que no debe y no puede ser es a que sea un lastre".

Lacalle Pou hizo referencia al el bloque europeo, con el que, entendió, hay "una dificultad que se ha trabajado durante muchísimos años", pero que todavía tiene "camino por recorrer".



De la Cumbre también participan los presidente de Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia y Chile, Alberto Fernádez, Jair Bolsonaro, Mario Abdo Benítez, Luis Arce y Sebastián Piñera respectivamente.

Fue Fernández el encargado de realizar el discurso de apertura y expresó que el Mercosur es "una zona de paz" que "construye en conjunto para el desarrollo del futuro".

"Es un activo intangible que pocas regiones en el mundo pueden exhibir. Debemos estar orgullosos de lo que logramos con nuestras estrategias políticas", indicó.