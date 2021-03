Fernández sobre Lacalle Pou: "De repente salió" con un "discurso absolutamente, a mi juicio inusual, fuera de lugar"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, hizo referencia en la noche de este sábado al cruce que tuvo con el presidente Luis Lacalle Pou el viernes en la Cumbre de presidentes del Mercosur. En el canal argentino C5N, el mandatario dijo: "De repente salió Lacalle con un discurso absolutamente, a mi juicio, inusual, fuera de lugar".

A su vez, comentó: "Creo que el presidente uruguayo se destempló. Me parece que si hay alguien que perdió la templanza en su discurso fue él. Me parece muy poco gentil para con los compañeros de barco decir que estás cargando con un lastre".

El presidente de la vecina orilla, asimismo, calificó al discurso de "inusualmente agresivo".

Por otra parte, señaló que él es el presidente de Argentina y que no tiene que "soportar" que a su país "lo llamen lastre". "Sea uruguayo o sea cualquiera", agregó.

Luego, cuando se le consultó si este suceso pone en riesgo la unidad en el Mercosur, respondió: "Confío en que no".

Fuentes de Presidencia aseguraron a El País que Lacalle no contestará públicamente los comentarios de Fernández.

El viernes, Lacalle Pou pidió en la Cumbre de presidentes del Mercosur una definición "técnica" y "política" de los países respecto a la flexibilización del bloque, para que éste no sea "un lastre" y su par argentino, Alberto Fernández, respondió: "Si somos un lastre que tomen otro barco, pero lastre no somos de nadie".



Además, el presidente uruguayo aseguró que "Uruguay necesita avanzar" en el concierto internacional y remarcó que el país "necesita y merece" actuar "con libertad". "Obviamente que el Mercosur pesa, obviamente que su producción pesa en el concierto internacional, lo que no debe y no puede ser es que sea un lastre, no estamos dispuestos a que sea un corset", señaló.



Después del encuentro virtual, Fernández respondió, aunque sin nombrarlo, al planteo realizado por Lacalle Pou y expresó: "La verdad es que no queríamos ser una carga para nadie, porque además una carga es algo que hace que a uno lo tiren de un barco, y lo más fácil es bajarse del barco si es que esa carga pesa mucho. Así en que en lo que hago hincapié es en que terminemos con esas con esas ideas que ayudan tan poco a la unidad en un momento donde la unidad tanto nos importa, ¿ok?", indicó.