Lacalle Pou ya está en el Maciel para recibir la primera dosis de Sinovac contra el COVID-19

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se vacunará este lunes sobre las 9.30 horas contra el coronavirus. Recibirá la primera dosis de la vacuna china de Sinovac en el Hospital Maciel, lugar donde también se aplicará la segunda el 26 de abril.

Uruguay ya acumula cerca de 511.000 personas que se inocularon contra el COVID-19. Hoy lo harán más de 37.000 y a partir de mañana se esperan casi 168.000 personas más, según los datos informados por el Monitor de Datos de Vacunación de COVID-19, del Ministerio de Salud Pública (MSP).

A diferencia de lo que ocurrió en otros países, en Uruguay el Jefe de Estado no fue la primera persona en ser vacunada contra el COVID-19.



A principios de mes, en entrevista con El País, Lacalle Pou reconoció que analizó "ser el primer uruguayo", pero señaló que le "pareció más lógico esperar".

"Yo pensaba ser el primer uruguayo en vacunarme. Siempre lo pensé así. Y después dije ‘no, me parece más lógico cuando realmente me toque y con la vacuna que me toque’. Me parece más uruguayo, más razonable", dijo.



El presidente expresó que "si las encuestas de vacunarse hubieran sido muy bajas", su postura podría haber sido otra "para dar confianza".



Anterior a esto, en febrero, Lacalle Pou también indicó que no solo no tendría prioridad para inocularse sino que tampoco elegiría qué dosis darse: "Cuando me toque y con la vacuna que me toque".