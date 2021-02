Luis Lacalle Pou sobre inmunizarse: "Cuando me toque y con la vacuna que me toque"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente Luis Lacalle Pou hizo referencia este lunes en la inauguración de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM) a la inminente llegada de las dosis contra el COVID-19 al país y consultado sobre cuándo se vacunará aseguró: "Cuando me toque".

El mandatario indicó que no será el primero en inmunizarse sino que se apegará al plan de vacunación que está siendo elaborado por las autoridades de la salud y del gobierno. "Cuando me toque y con la vacuna que me toque", enfatizó.

Según los planes del gobierno, alrededor de 80.000 personas vinculadas a la salud, 25.000 a geriátricos y aproximadamente 60.000 trabajadores de la Educación, entre maestras y docentes de Secundaria y UTU, serán los primeros en vacunarse.

La intención del gobierno es trabajar esta semana para "estar prontos y listos". "De modo que cuando lleguen las vacunas podamos decir ‘ya’", comentó una fuente al tanto de la logística para la distribución de las dosis.

Es por este motivo que esta semana se dio inicio al plan de distribución de los insumos para la vacunación contra el COVID-19 a los centros vacunatorios de todo el país, así como para ajustar la logística para el arribo de las dosis y capacitar al personal.

La decisión del presidente de esperar su turno para recibir la vacuna se ajusta a la mencionada por su esposa, Lorena Ponce de León, quien consultada al respecto el viernes de la semana pasada aseguró: "Nos tocará en la cuota que corresponda en la población que pertenecemos".

"Nosotros como familia por supuesto tenemos decidido que todos nos vacunaríamos, ni que hablar, pero las primeras vacunas van a ser para la gente de la salud, las segundas para la gente de la educación. Eso lo tenemos totalmente claro así que a nosotros no nos va a tocar, porque no somos educadores ni estamos en la salud", agregó.