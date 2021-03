Lacalle: "Pensaba ser el primer uruguayo en vacunarme", pero después "me pareció más lógico esperar"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Lea un fragmento de la entrevista que el presidente Luis Lacalle Pou dio a El País por su primer año de gobierno, y cuya versión completa se publicará el próximo domingo.

¿Cuándo se piensa vacunar? ¿El grupo científico no le recomendó que debiera ser de los primeros por el rol que tiene en el Estado?

Yo pensaba ser el primer uruguayo en vacunarme. Siempre lo pensé así. Y después dije ‘no, me parece más lógico cuando realmente me toque y con la vacuna que me toque’. Me parece más uruguayo, más razonable.

¿Fue luego del vacunagate de Argentina?

No fue como consecuencia de eso. Sí calzó justo ahí. Si las encuestas de intención de vacunarse hubieran sido muy bajas, capaz habría que haber dado ese paso para dar confianza. Pero como va en aumento la voluntad de vacunarse, y yo creo que va a ser una inercia positiva…

¿Va en aumento? El ritmo de la agenda viene lento…

Bueno, son las primeras etapas. Y no viene tan lento. Vino lento y se aceleró. Yo lo estoy monitoreando a diario. Pero a medida que la gente se vacune y vea que los efectos secundarios no son de entidad, la gente va a decir ‘me voy a vacunar’.

¿En qué plazo cree que eso ocurrirá?

Yo manejo plazos solo cuando estoy seguro de que se pueden cumplir. Me parece que sí va a ser un proceso que se va a acelerar.

Se había estimado 30.000 por día, pero esa cantidad se logró en los dos primeros días.

Pero por un tema de ritmo de anotados. No por un tema de capacidad.

Está claro, de hecho hay capacidad ociosa.

Sí. Se pueden vacunar 30.000 por día, según el MSP. Me parece que se va a anotar más gente. Y si se terminar la gente anotada, empezar por otros grupos.

¿Se mantiene la fecha del 8 de marzo para la llegada de Pfizer?

No, yo en la conferencia dije la semana del 8. Tengo una fecha, que no voy a decir. Espero que se cumpla.