Redacción El País

Con motivo del Día de los Trabajadores, este miércoles 1 de mayo, no se llevará a cabo la recolección habitual de residuos de contenedores, según informó la Intendencia de Montevideo (IMM).

El servicio se interrumpió el martes 30 de abril a las 19 horas y continuará así hasta las primeras horas del jueves 2 de mayo, reportó la comuna en un comunicado.

En ese sentido, la intendencia solicitó que los vecinos "dispongan sus residuos en los contenedores a partir de la hora 19 del día miércoles".

Además, la intendencia expresó que los Ecocentros Prado y Buceo retomarán sus servicios en los horarios habituales de 8:00 a 20 horas el día jueves 2 de mayo.

"Se reitera no depositar en los contenedores residuos voluminosos tales como muebles, cajas, colchones, electrodomésticos, entre otros. Mediante solicitud de agenda al servicio de WhatsApp 092 250 260 se coordina el retiro en forma gratuita de este tipo de residuos en los domicilios", sostuvo la IMM en el comunicado.