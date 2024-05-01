Redacción El País

Como cada 1° de mayo, en conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores, en Uruguay se celebra un feriado no laborable. Como tal, diversos servicios se ven afectados desde su víspera.

Según indicó la Unión de Trabajadores de Cutcsa durante la jornada no hay servicio de transporte público, que retomarán sus horarios habituales a las 00:00 del jueves.

Ultima Salida Urbanos de Cutcsa pic.twitter.com/Y8naPEGeqa — UTC UNOTT PIT-CNT Oficial (@UTC_oficial) April 26, 2024

Taxis el 1 de mayo

Por otra parte, el servicio de taxis para por 24 horas durante miércoles, según indicaron a El País desde el Sindicato Único del Taxi (Suatt)

Taxi Foto: archivo.

Tampoco hay servicio de transporte suburbano, que retomará las frecuencias con normalidad desde los primeros minutos del jueves, tal y como indicó el coordinador del Área Metropolitana del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Joselo Hernández.

En el caso de Copsa, la empresa indicó en su página web que no habrá servicio de transporte durante este miércoles y que la actividad normal retomará con los turnos del 2 de mayo en los horarios habituales.