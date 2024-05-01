Transporte el 1 de mayo: ¿hay taxis y ómnibus? Los servicios afectados durante el Día de los Trabajadores
Durante la jornada de hoy no hay taxis ni unidades de transporte público, que retomarán sus horarios habituales con los turnos nocturnos del miércoles. Los taxis cortan servicio por 24 horas.
Redacción El País
Como cada 1° de mayo, en conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores, en Uruguay se celebra un feriado no laborable. Como tal, diversos servicios se ven afectados desde su víspera.
Según indicó la Unión de Trabajadores de Cutcsa durante la jornada no hay servicio de transporte público, que retomarán sus horarios habituales a las 00:00 del jueves.
Ultima Salida Urbanos de Cutcsa pic.twitter.com/Y8naPEGeqa— UTC UNOTT PIT-CNT Oficial (@UTC_oficial) April 26, 2024
Taxis el 1 de mayo
Por otra parte, el servicio de taxis para por 24 horas durante miércoles, según indicaron a El País desde el Sindicato Único del Taxi (Suatt)
Tampoco hay servicio de transporte suburbano, que retomará las frecuencias con normalidad desde los primeros minutos del jueves, tal y como indicó el coordinador del Área Metropolitana del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Joselo Hernández.
En el caso de Copsa, la empresa indicó en su página web que no habrá servicio de transporte durante este miércoles y que la actividad normal retomará con los turnos del 2 de mayo en los horarios habituales.
A partir de las 19 horas del martes 30, los servicios suburbanos comenzarán a disminuir. Recomendamos consultar previamente a las respectivas empresas sobre los horarios de las últimas salidas.— Joselo Hernández (@JoseloHernand) April 26, 2024
El miércoles 1°, feriado no laborable, no habrá servicios. Jueves 2, el transporte de… pic.twitter.com/bONfCZ4VIN
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