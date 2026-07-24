MEC anuló dictamen de la Jutep que acusó de "corrupción" a la Intendencia de Salto

El Ministerio de Educación y Cultura (MEC) dejó sin efecto la resolución de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), que había señalado un posible "acto de corrupción" en la Intendencia de Salto, tras la designación del ingeniero Juan Manuel Texeira Núñez, hijo del secretario general de la comuna, Walter Texeira Núñez, como director de Obras.

La administración había recurrido la resolución, alegando que "no era vinculante" y que se habían "aplicado mal" las normas de parentesco que establece el organismo.

Pero la Jutep, con los dos votos de los miembros del Frente Amplio, aprobó declarar que la designación del hijo del secretario general de la Intendencia de Salto, en un cargo de confianza política, configuraba "nepotismo".

Carlos Albisu, intendente de Salto. Foto: Intendencia de Salto.

La intendencia mientras tanto, mantuvo su posición contraria y recurrió esa resolución ante el órgano superior de la Jutep que es el Ministerio de Educación y Cultura.

Allí los asesores jurídicos del MEC le dieron la razón a la comuna salteña y resolvieron que la decisión "debía anularse", porque "no se le había dado vista previa a la intendencia, algo que es un paso clave del debido proceso".

Con ese dictamen sobre la mesa, el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, firmó la anulación de la resolución de la Jutep que señalaba de "posible acto de corrupción" a la Intendencia de Salto.