UTE absorberá pérdidas por US$ 4 millones tras el temporal en Salto que dejó a 50.000 hogares sin luz

Tras el temporal que azotó el departamento de Salto durante la madrugada del pasado sábado, UTE asumirá un costo de US$ 4 millones para reparar la energía en las viviendas afectadas. Según dijo el vicepresidente de la empresa pública a El País, Roberto Bentancor, quedan por restaurar unos 780 servicios (650 en Salto) de un pico máximo de 50.000 hogares afectados y se espera que entre hoy y el sábado todos los hogares cuenten con energía.

Según relató Bentancur, el 90% de los servicios fueron restablecidos en pocas horas luego del temporal que registró vientos de 130 kilómetros y que ocasionaron la caída de entre 600 y 700 postes de luz. “Detrás de cada servicio hay un esfuerzo del gobierno. Más de 800 trabajadores participaron (en la recuperación), de los cuales muchos no tenían luz en sus casas”, dijo Bentancor.

Temporal en Salto Foto: UTE

Por otra parte, el vicepresidente de UTE resaltó que uno de los principales desafíos es que la recuperación de los servicios se está haciendo a contrarreloj ya que los pronósticos meteorológicos amenazan la situación.

Bentancor sostuvo que los dos sectores más afectados por el temporal es el sector productivo, que resultó en el anuncio de emergencia granjera en Salto por parte del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y en los hogares más vulnerables, con quienes se trabaja en conjunto con cooperativas para restaurar los servicios de energía.

Temporal en Salto Foto: UTE.

El jerarca destacó la recorrida del presidente de la República, Yamandú Orsi en conjunto con el intendente de Salto, Carlos Albisu, quienes visitaron el departamento y los hogares de las familias más afectadas. “Eso es lo que la gente espera del sistema político”, dijo y resaltó el desafío que implican las pérdidas para las familias a nivel emocional.

“No es fácil recorrer el lugar con la gente”, agregó Bentancor y lamentó el fallecimiento de una mujer golpeada por una estructura metálica que se desprendió de un galpón cuando viajaba como acompañante en una moto durante el temporal.

