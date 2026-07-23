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El País Información Sindicales

Funcionarios de OSE ocupan la sede central del ente en reclamo de personal y mejora de condiciones laborales

Carlos Larrosa, presidente de FFOSE, apuntó que en esta oportunidad se deja de lado el reclamo salarial. La medida, en principio, no afectará al servicio.

El País
El País
23/07/2026, 10:58
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Ocupación de la sede central de OSE
Ocupación de la sede central de OSE
Foto: Leonardo Mainé

La Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE) ocupa este jueves la sede central del organismo estatal en reclamo por el ingreso de más personal y la mejora de condiciones laborales.

Desde el sindicato se reclama el ingreso de "por lo menos 2000 funcionarios", que actualmente están trabajando con otro tipo de contratos."Hoy en día lo salarial lo relegamos", apuntó el presidente de FFOSE, Carlos Larrosa, en diálogo con Telemundo (Canal 12).

Según Larrosa, "el personal viene bajando desde hace 15 años": "El ingreso debería haber empezado hace mucho tiempo, masivo y lo antes posible".

Ocupación de FFOSE en la sede cenral de OSE
Ocupación de FFOSE en la sede cenral de OSE
Foto: Leonardo Mainé

"Tenemos compañeros trabajando 14 días seguidos, trabajando más allá de las capacidades y reglamentos", lamentó el dirigente sindical.

Consultado por si han tenido diálogo con el directorio, Larrosa confirmó que tanto con este directorio como con el del gobierno anterior "muchas veces han coincidido", pero "la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) ha trancado o puesto obstáculos al ingreso de personal".

Ocupación en OSE
Ocupación en OSE
Foto: Leonardo Mainé

En tanto, el presidente de FFOSE confirmó que el ente ha planteado propuestas que el sindicato evaluará este viernes en asamblea.

También se analizará si la ocupación, que comenzó sobre las 5:00 de la mañana se extiende a más días o finaliza este mismo jueves. "Seguramente no afecte al servicio", aseguró Larrosa.

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