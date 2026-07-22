OSE realizó un corte de agua en Montevideo hoy miércoles 22 de julio de 2026 por rotura troncal: zona afectada

Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó a través de un comunicado que realiza un corte de agua debido a una rotura de una troncal en la Av. 18 de Julio casi Río Negro durante este miércoles 22 de julio de 2026, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua en Montevideo.

Según el aviso oficial, la interrupción alcanza a la zona comprendida por las calles 18 de Julio, Paraguay, Canelones y Convención. También se menciona el tramo delimitado por Canelones, Zelmar Michelini, Durazno, Aquiles Lanza, Rambla República Argentina, Rambla Sur, Rambla Gran Bretaña, Ciudadela, Soriano y Convención.

El organismo indicó que el servicio permanecerá afectado hasta las 18:00 de este miércoles, mientras personal técnico trabaja en el lugar para restablecer las condiciones habituales.

Vaso con agua potable. Foto: Leonardo Mainé / Archivo El País

OSE señaló que, una vez finalizadas las tareas, pueden registrarse episodios puntuales de turbiedad como consecuencia de los trabajos realizados sobre la red.

Ante cualquier otro inconveniente vinculado al servicio de agua potable, se solicita a los usuarios comunicarse con el Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o llamar al *1871 desde teléfonos móviles.

La empresa estatal pidió canalizar por esas vías los reclamos o consultas que puedan surgir hasta que el suministro quede completamente normalizado.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.