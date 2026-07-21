El próximo sorteo del 5 de Oro se corre de fecha: ¿cuándo será la séptima edición de julio?

El 5 de Oro tendrá su próximo sorteo este jueves 23 de julio de 2026. Será a las 22:00 horas, como es habitual y se transmitirá a través del Facebook de El País, Canal 12 y el canal de YouTube de La Banca.

El cambio de fecha se produjo porque la edición anterior también se había cambiado para este lunes 20 de julio debido al feriado del 18 de julio.

Este sorteo cuenta con un pozo de Oro de $ 22.300.000. Por otro lado, el 5 de Oro Revancha es de $ 14.400.000. Entre ambos pozos, repartirá aproximadamente $ 36.700.000, tal como lo informó la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas.

El último sorteo fue el lunes, cuando salieron los siguientes números ganadores: 8, 35, 37, 38, 42 y la bolilla extra 30, para el de Oro; y 6, 15, 16, 23 y 33, para el Revancha.

Los distintos pozos de ese sorteo del 5 de Oro tuvieron las siguientes cantidades de aciertos:

Pozo de Oro: 0 aciertos

Pozo Revancha: 0 aciertos

Pozo de Plata: 0 aciertos

Bolillero del 5 de Oro Revancha. Foto: Natalia Rovira/Archivo El País.

¿Cómo jugar al 5 de Oro?

Se deben elegir cinco números entre el 1 y el 48 para conformar tu jugada. Con $ 50 se participa únicamente del sorteo de 5 de Oro y con $ 20 más se juega con los mismos números elegidos también en el sorteo Revancha.

Las apuestas se pueden realizar hasta las 20:00 horas del día del juego en los locales de la red Hoy Juega de las agencias y subagencias de Quinielas de todo el país.

Además, se puede entrar al sorteo por la vía telefónica a través del 0905 0012. Con esta modalidad se participa en los dos sorteos: 5 de Oro y Revancha, por lo que su valor es de $ 77. Son $ 70 por jugar al 5 de Oro con Revancha más $ 7 por el servicio, IVA incluido.

Boleta del 5 de Oro. Foto: Darwin Borrelli/El País.

También se puede jugar por internet en el sitio web de La Banca o a través de la aplicación La Banca Mobile hasta las 21:00 horas del día del sorteo.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.