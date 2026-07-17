¿Cuándo es el Gordo de Invierno? Fecha del sorteo inédito, de cuánto es el premio mayor y precios para jugar

La a Dirección Nacional de Loterías y Quinielas (DNLQ) se prepara para estrenar una lotería inédita en este mes de julio. Por primera vez, la Lotería Uruguaya tendrá el Gordo de Invierno, un nuevo juego que incluirá un premio mayor de $ 90.000.000 en su primera edición.

El tradicional Gordo, que habitualmente se celebra en fin de año, ahora tiene una versión invernal como parte de una nueva estrategia de la DNLQ de aumentar el acceso del público de todo el país.

¿Cuándo es el Gordo de Invierno?

La fecha para el primer Gordo de Invierno está cerca ya que el nuevo juego de azar se realizará por primera vez el próximo viernes 24 de julio de 2026. El sorteo comenzará a las 21:00 horas y se transmitirá en vivo desde el canal oficial de YouTube de la Lotería Uruguaya.

Premios del Gordo de Invierno 2026

El sorteo repartirá un total de $ 250.000.000 sumando todos sus premios:



Primer premio: $ 90.000.000

Segundo premio: $ 9.000.000

Tercer premio: $ 6.000.000

Cuarto y quinto premio: $ 1.500.000

Del sexto al décimo premio: $ 900.000

Del 11º al 20º premio: $ 600.000

El Gordo invernal también incluye cinco premios de $ 300.000 el entero por terminación de las cuatro últimas cifras del primer premio.

Gordo de Invierno de la Lotería Uruguaya. Foto: Dirección Nacional de Loterías y Quinielas.

Además, habrá 50 premios de $ 210.000 el entero por terminación de las tres últimas cifras del primer premio.

Por otro lado, se suman 1.000 premios por terminación de las dos últimas cifras de los 20 primeros premios a $9.000 el entero.

A esto se le suman 5.000 premios por terminación de la última cifra del primer premio a $6.000 el entero.

Por último, habrá un premio extra acumulable de $ 250.000 el entero.

Precios de los billetes para jugar al Gordo de Invierno

El billete entero tendrá un costo de $ 9.000, mientras que cada décimo se vende a $ 900. Los billetes se pusieron a la venta el 8 de junio y en total se emitieron 5.000 disponibles para la venta.

Sorteo del Gordo de la Lotería Uruguaya. Foto: Ignacio Sánchez/El País.

A su vez, se suma una opción de fracción electrónica por $ 300, lo que permite ampliar el acceso a quienes prefieren apostar montos menores. Esta modalidad está disponible en una red de más de 7.000 puntos de venta distribuidos en todo el territorio nacional.