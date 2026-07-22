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OSE anuncia que hará un corte de agua en Montevideo este jueves 23 de julio de 2026: el barrio afectado

El corte se hará debido a trabajos programados de mejoras en la red de distribución. Las obras comenzarán a las 8:00 del jueves 23 de julio de 2026.

El País
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22/07/2026, 10:02
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Agua de la canilla corriendo.
Agua de la canilla corriendo.
Foto: Leonardo Mainé/Archivo El País

Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó este miércoles a través de un comunicado que se realizarán trabajos en Montevideo durante el jueves 23 de abril de 2026, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua potable en un barrio en particular.

La empresa estatal explicó que hará trabajos programados de mejoras en la red de distribución, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua potable.

OSE anuncia que hará un corte de agua en Montevideo este miércoles 22 de julio de 2026: el barrio afectado

Los trabajos se van a llevar a cabo sobre una línea de distribución que afectará a las calles Sayago, Ariel, Bell y Millán.

De acuerdo con el comunicado, la zona que se verá afectada por estas obras es el barrio montevideano del Sayago.

El corte de agua comenzará a las 8:00 horas y se extenderá hasta las 14:00 del mismo jueves 23 de julio.

OSE agrega que su personal trabajará en el lugar para restablecer las condiciones normales del servicio.

Agua potable
Pileta con agua potable.
Leonardo Maine/Archivo El Pais

“Una vez restablecido y como consecuencia de los trabajos realizados, se podrán presentar fenómenos puntuales de turbiedad”, indica la entidad pública.

De registrarse algún otro inconveniente, se solicita requerir asistencia a través del Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o * 1871 desde móviles.

Además, OSE señaló que, en caso de mal tiempo, los trabajos serán suspendidos hasta nuevo aviso.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.

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