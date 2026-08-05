Lustemberg pidió la "adecuada cocción" de alimentos con carne picada tras el caso de intoxicación en Paysandú

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, se refirió en la tarde de este miércoles al caso de la mujer de 29 años que debió ser internada en CTI en Paysandú tras consumir una hamburguesa que podría estar contaminada con una bacteria.

“No quiero generar ninguna alarma a la ciudadanía, por suerte esa ciudadana está estable desde el punto de vista de la salud”, informó en rueda de prensa tras anunciarse la reapertura de la agenda de vacunación contra el meningococo.

Según habían explicado fuentes de la Unidad de Bromatología de la Intendencia de Paysandú a El País la mujer y su hija habían consumido hamburguesas de la marca La Dolfina que compraron en un pequeño almacén de barrio. El establecimiento entregó de forma voluntaria paquetes del lote afectado, en el que se detectó contaminación bacteriana con colonias presuntamente compatibles con Escherichia Coli.

En ese sentido, Lustemberg comentó que se está cursando el procedimiento habitual ante posibles casos de contaminación alimentaria. “Se retira el producto y se hace una vigilancia. En eso estamos en este momento”, dijo.

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Recordó además que, para los productos con carne picada, se debe realizar “la adecuada cocción, por las dudas”, ya que pueden transmitirse “muchos microorganismos a través de estos alimentos".

En el reciente episodio, las hamburguesas habían sido cocinadas en una freidora de aire, por lo que desde la comuna sanducera también se pidió a la población que los productos con carne picada sean cocinados totalmente, tanto al horno, la plancha o la parrilla.

El diagnóstico de la mujer fue compatible con el Síndrome Urémico Hemolítico (SUH), enfermedad que daña los vasos sanguíneos, destruye los glóbulos rojos y causa insuficiencia renal aguda. Falta confirmar si la cepa que se encontró en la carne es productora de la toxina Shiga, que provoca cuadros más severos.

Por el momento, el Laboratorio de Salud Pública “no tiene más nada que informar”, cerró la ministra. En el caso también trabajan técnicos de la Intendencia, la Universidad Tecnológica (UTEC), y la Unidad de Inspección y Servicios a la Comunidad de la comuna sanducera.