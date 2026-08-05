Mujer de 29 años permanece en CTI tras intoxicarse con hamburguesas presuntamente contaminadas en Paysandú

Una mujer de 29 años permanece en CTI en Paysandú tras consumir una hamburguesa que podría estar contaminada con una bacteria, según informaron medios locales y confirmó El País con fuentes de la Unidad de Bromatología de la Intendencia de Paysandú.

Según explicaron desde la comuna a El País, la mujer y su hija habían consumido hamburguesas de la marca La Dolfina. La carne había sido cocinada en una freidora de aire. Ambas presentaron síntomas gastrointestinales, pero el cuadro de la mujer se agravó con el paso de los días y tuvo que ser internada en CTI, con un diagnóstico compatible con el Síndrome Urémico Hemolítico (SUH). La enfermedad daña los vasos sanguíneos, destruye los glóbulos rojos y causa insuficiencia renal aguda.

Médico, imagen ilustrativa. Foto: Freepik.

Las hamburguesas habían sido compradas en un pequeño almacén de barrio. El establecimiento entregó de forma voluntaria paquetes del lote afectado, en el que se detectó contaminación bacteriana con colonias presuntamente compatibles con Escherichia Coli. Todavía falta confirmar si la cepa que se encontró en la carne es productora de la toxina Shiga, que provoca cuadros más severos.

La mujer, que consultó por primera vez el 3 de julio, sigue internada en CTI. Desde la comuna pidieron a la población que, si van a consumir productos elaborados con carne picada, estos sean cocinados totalmente, tanto al horno, la plancha o la parrilla.

El caso sigue bajo investigación: trabajan técnicos de la Intendencia, la Universidad Tecnológica (UTEC), y la Unidad de Inspección y Servicios a la Comunidad de la comuna sanducera.