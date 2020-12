Limitan el derecho a reunión y suspenden ingreso al país por alza de casos de COVID-19

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente Luis Lacalle Pou anunció a las 21.20 horas de ayer, en conferencia de prensa, las medidas adoptadas por el gobierno para combatir la pandemia de coronavirus. El mandatario enumeró una quincena de disposiciones, que van desde un control estricto de las fiestas y reuniones, a la prohibición de entrar a Uruguay desde el 21 de diciembre al 10 de enero para aquellos ciudadanos que ya no tengan comprados sus pasajes. También reiteró la orden a las oficinas públicas de instaurar el teletrabajo, e instó a los privados a hacer lo mismo.

“Ustedes bien sabe que impulsamos algunas medidas y nos pusimos un plazo de 17 días, que se cumpliría el viernes 18, pero como es de público conocimiento, en virtud de los resultados, decidimos adelantar esta conferencia de prensa”, sostuvo el mandatario.

Aunque el presidente agradeció el trabajo realizado por el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), lo cierto es que el gobierno no adoptó algunas de las medidas propuestas por estos consejeros, como ser la necesidad de reforzar la capacidad en los CTI y “garantizar la protección social alimentaria”, por ejemplo, llevando adelante la entrega gratuita a domicilio de canastas con alimentos.



Sin embargo, sí anunció varias medidas que buscan disminuir la movilidad de las personas. “Estos casos son muy difíciles, porque uno tiene que elegir entre derechos a proteger”, sostuvo Lacalle Pou.

Medidas contra el COVID.

El presidente dijo que el Parlamento, que fue llamado de vuelta a sesionar, recibirá mañana un proyecto de ley para “limitar el derecho a reuniones cuando se esté notoriamente atentando contra la salud”. Allí también se va a definir “el concepto de aglomeración”, sostuvo el presidente. Para esto se va a reglamentar el artículo 38 de la Constitución, el que advierte que: “Queda garantido el derecho de reunión pacífica y sin armas...”.



Además, basado en la experiencia global, sobre todo en la gran cantidad de contagios que se generaron tras el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos por el desplazamiento de la gente desde un estado a otro, el gobierno decidió “generar un aforo máximo en el transporte departamental al 50%” de cara a las fiestas. Esta medida correrá del 21 de diciembre al 10 de enero.

También entre esas fechas las autoridades decidieron suspender el ingreso al país de uruguayos que viven en el exterior, salvo dos excepciones: los que traen transporte de carga y los que ya tienen pasaje comprado. En ese período también quedarán suspendidos los espectáculos públicos “de toda índole”.



Lacalle Pou dijo que se va a llamar a adelantar las licencias del personal de la administración pública, algo que advirtió tiene que ser negociado con los sindicatos.

Por otro lado, se va a exigir el teletrabajo en la administración pública -salvo casos excepcionales. En cuanto a privados, el jefe de Estado dijo que se “insta” a que hagan lo mismo.



También se cancelarán todas las reuniones de jerarcas del sector público, “salvo excepciones fundadas”.

Luis Lacalle Pou este miércoles de noche en conferencia de prensa. Foto: Estefanía Leal

De cara a las fiestas, “a modo de recomendación, porque el hogar es un sagrado inviolable”, precisó el presidente, se pidió que no se juntaran más de 10 personas en una casa. También se llamó a los comercios a extender sus horarios y limitar sus aforos, algo que correrá también para los shoppings. Y en lo que respecta a las ferias vecinales se pidió lo mismo, y además intentar ampliar los espacios para garantizar la distancia.



El 1° de diciembre se suspendieron las actividades en gimnasios cerrados. Lacalle Pou dijo que se reanudarán, pero la capacidad locativa debe reducirse al 30%.

En cuanto a bares, restaurantes y pubs, estos deberán seguir bajando sus persianas a las doce de la noche.



Casi al final de la conferencia el presidente advirtió una cosa más: “Se va a facultar al gobierno a multar, en algunos casos, cuando no se esté utilizando el tapaboca”.



Las medidas que pidieron los científicos.

1) Fortalecer las capacidades de testeo, de seguimiento de casos y de ubicación de contactos de pacientes positivos.



2) Crear “planes específicos de mitigación”, con especial foco en “la capacidad de respuesta” en las unidades de cuidados intensivos. “Destacamos la necesidad de establecer un umbral crítico del sistema”, sostuvo el GACH.



3) Los científicos destacaron que existe una debilidad relativa de camas de CTI en frontera norte, donde se despliegan unidades chicas, con poca cantidad de camas disponibles, frente a la constante amenaza epidemiológica desde Brasil. Por eso el GACH advirtió que es importante implementar programas de complementación público/privada, regionalización, centros de referencia y coordinación de traslados.

Fernando Paganini, Rafael Radi y Henry Cohen (GACH). Foto: Estefanía Leal.

4) “Efectivización del teletrabajo” en el ámbito público, con mayores controles, y generación de mecanismos -como ser incentivos- para que este también se adopte de manera masiva en el subsector público, pidieron en el GACH.



5) “Garantizar la protección social, alimentaria y de acceso a los servicios de salud” de la población vulnerable. En este sentido propusieron la entrega gratuita a domicilio de canastas alimentarias.



6) “Incorporar en la definición de contactos a los convivientes de contactos”, plantearon. Es decir que, si alguien tiene contacto con una persona que haya contraído la enfermedad, la cuarentena hasta que tenga el resultado del hisopado debe regir también en su familia.



7) Estricta monitorización del cumplimiento de las reglamentaciones de prohibición de eventos y fiestas.

Las medidas que resolvió el gobierno.

1) Aunque el gobierno ha negociado recientemente con mutualistas el aumento de la capacidad de testeo, el presidente no se refirió ayer a este tema.



2) Entre las medidas dadas por Lacalle Pou no figura nada sobre los CTI. Consultado luego en rueda de prensa, el mandatario dijo que al gobierno “hoy le preocupan más los recursos humanos que la cantidad de camas”.



3) El presidente no se refirió específicamente a cambios en los centros de salud de la zona de frontera ni a las camas de CTI allí. Cuando habló del interior solo se refirió a que los ómnibus interdepartamentales iban a limitar su capacidad al 50%.



4) El presidente repitió lo que dijo el 1° de diciembre en cuanto a que los públicos deben teletrabajar, salvo excepciones, e hizo hincapié en que se realizarán mayores controles, dado que en este último tramo se detectaron incumplimientos. En cuanto a los privados, instó a teletrabajar, pero no propuso un incentivo a cambio como sugirió el GACH.



5) No hubo ninguna propuesta en este sentido.



6) No hubo ninguna propuesta en este sentido.



7) Lacalle Pou fue un paso más y anunció un proyecto de ley para “la limitación del derecho a reunión cuando se esté notoriamente atentando contra la salud”.