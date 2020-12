GACH recomienda fiestas sin brindis ni picadas y que la comida venga condimentada

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) que asesora a Presidencia en el combate contra la pandemia de COVID-19 publicó una guía con una serie de cuidados a tener en cuenta durante las comidas en las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

Como primera medida, los expertos recomiendan planificar el menú con antelación y realizar las compras en horarios menos concurridos de los supermercados.

Asimismo, para evitar contaminaciones, exhortan a manipular los alimentos cumpliendo con las adecuadas medidas de higiene al momento de la preparación, como el lavado frecuente de manos. En el caso de los que hagan asado, se insta a que no circule alrededor de la parrilla nadie más que el asador.



El GACH destaca en su guía que "lo ideal" es compartir el festejo entre las mismas personas que viven en el hogar, pero que en caso de recibir más personas se les sugiera que se laven las manos y permanezcan de tapabocas.



Justamente en relación a los tapabocas, los científicos explican que lo mejor es guardarlo de forma personal cada uno en su bolsillo o cartera y no apoyarlos en lugares comunes.



Además, también menciona evitar la picada y usar platos individuales para que varias manos no tomen contacto con el alimento. También se recomienda no utilizar mayonesas o similares para acompañar snacks. "Esto puede hacer que la persona lleve el alimento a su boca y vuelva a sumergirlo en la salsa, contaminándola y generando un contagio o puede ocurrir el contagio si lo hace a través de su propio tenedor", señala el GACH.



También piden identificar los vasos en los que esté tomando cada uno y, si es posible, servir la comida ya condimentada para evitar que distintas personas entren en contacto con el salero, aceites, entre otros. A su vez, se recomienda no brindar para que los vasos no entren en contacto.



El GACH también destaca que si es posible la celebración se haga en un lugar abierto, con la distancia correspondiente y evitar los abrazos.