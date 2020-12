Coronavirus: ya hay uruguayos que deberán pasar la Navidad en cuarentena

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A 10 días de celebrar la Noche Buena y la Navidad, y a pesar de que el gobierno exhorta a festejar en grupos reducidos de personas para evitar eventuales contagios de COVID-19, ya hay uruguayos que saben que deberán pasar solos esta celebración.

Desde el viernes pasado los casos positivos de coronavirus, en su mayoría, deberán estar solos durante la noche del 24 de diciembre, debido a la cuarentena obligatoria que deben realizar.

¿Quiénes son estos casos? De acuerdo al protocolo establecido por el Ministerio de Salud Pública (MSP), para las personas que manifestaron síntomas (sintomáticos) el aislamiento deberá cumplirse por un período de 14 días desde el inicio de las señales de contagio y no haber hecho fiebre en las últimas 72 horas.



Respecto a los asintomáticos, el plazo para levantar el aislamiento es de 10 días después del resultado del test positivo (no es necesario repetir el hisopado). Por este motivo, recién los que reciban un resultado positivo a partir de mañana martes, no podrán celebrar la noche del 24 y el 25 con más personas. Quienes tengan hasta hoy el resultado positivo y sean asintomáticos, son los únicos que cuentan con posibilidades de estar presentes la noche del 24.



Respecto a las personas con inmunodepresión demostrada, el plazo de aislamiento se extenderá a 21 días debido a que la eliminación viral suele ser más prolongada.



Los pacientes hospitalizados con cuadros severos o críticos, en tanto, deberán hacer cuarenta hasta los 28 días.



El MSP aclara que tanto en las personas con inmunodepresión o los pacientes hospitalizados, tras el período de 14 días, "si existe la disponibilidad se pueden repetir los estudios de PCR" para considerar si se puede "levantar las medidas de aislamiento".



De lo contrario, si cumplen con las cuarentenas anteriormente pautadas, tampoco estarán en año nuevo.

Recomendaciones para celebrar la Navidad y cómo cuidar a los adultos mayores

El MSP también publicó una serie de recomendaciones para los adultos mayores.



La cartera exhorta a que no participen en reuniones familiares de más de ocho personas. Asimismo, se hace hincapié en la importancia de usar tapabocas y mantener la distancia física de dos metros "especialmente si concurren algunas que no integran el hogar, no pertenecen al grupo con el que mantiene contacto de manera recurrente y/o viajaron desde otros departamentos en los últimos 14 días".



Se recomienda que, en lo posible, las familias realicen las reuniones al aire libre y que se evite el uso compartido de vajilla, cubiertos y vasos. Si los mismos son descartables, mejor.



También se sugiere hacer las compras con anticipación y, en lo posible, pagar a través de medios electrónicos.