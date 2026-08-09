Lacalle Pou rompe bajo perfil y blancos esperan con expectativa su discurso en acto en Ciudad Vieja

La expectativa es alta: los nacionalistas esperan con ansias qué dirá Luis Lacalle Pou este domingo en la celebración de los 190 años del Partido Nacional. El interés se explica, sobre todo, en que el expresidente se mantiene por fuera de la discusión política públicamente. Desde que entregó la banda presidencial hace poco menos de un año y medio, apareció poco y habló muchísimo menos. Al mismo tiempo que mantiene un liderazgo indiscutido dentro del partido.

Pero el interés encuentra otra explicación en que hoy es uno de los políticos de mayor relevancia del país, algo que demuestran las encuestas. Hace un mes la consultora Cifra mostraba que para los uruguayos Lacalle Pou era el dirigente con mayor popularidad, con una aprobación del 55%. Algo similar resultó para Equipos al medir el nivel de simpatía, que se conoció hace una semana y donde el expresidente alcanzó el 46%.

Aún persiste la duda de por dónde irá su discurso este mediodía, en especial, si habrá algún guiño que exceda lo estrictamente histórico del Partido Nacional y critique al gobierno, redirija a los blancos o se refiera a lo electoral. Aunque sea de manera sutil. Lo cierto es que su aparición genera elucubraciones y ansias entre los blancos, aunque hay intentos de bajar la presión.

La convocatoria a los blancos es a las 11:00 en la Plaza Matriz, a pasos de la casa del Partido Nacional, un día antes del aniversario de los 190 años. Antes de Lacalle Pou hablará el presidente del directorio, Álvaro Delgado; y después, para concluir, habrá un cierre musical con Lucas Sugo.

El expresidente de Uruguay Luis Lacalle Pou habla este sábado, durante la Convención del Partido Nacional en Montevideo. Foto: EFE

Hay una dinámica que viene desarrollándose en torno a Lacalle Pou y este domingo se reafirma: un líder del Partido Nacional que no se “desgasta” al no estar presente en la discusión pública cotidiana, pero que “se mantiene en el ruedo” con “apariciones muy esporádicas”. Así lo entiende el director de Factum, Eduardo Bottinelli, quien explica en diálogo con El País que la expectativa de los blancos ante este nuevo discurso -de los que se han visto pocos- se puede dar por esa construcción de una imagen de una persona que “no está ni habla y, sin embargo, trascienden sus influencias internas o incluso las conversaciones con el presidente” Orsi.

La atención a lo que dirá Lacalle Pou estará sobre todo en un grupo de militantes y el sector más informado, en términos generales, aunque principalmente de los blancos y la coalición. Y van a estar “muy pendientes” -señaló el sociólogo- de que “haya un mensaje contundente de presencia y liderazgo” por parte del expresidente. Después habrá que ver si el discurso es “más profundo desde el punto de vista histórico de los 190 años del Partido Nacional o más electoralista” con la mirada en 2029, con todo el “gradiente que puede abrirse” entre estos extremos.

Sí cree que la “expectativa muy alta” pone una “carga adicional a esta aparición” de Lacalle Pou.

La parte “positiva” de la decisión del “juego político” -en el “buen sentido”, aclaró- de realizar apariciones esporádicas es la “generación de expectativas” y el “acrecentamiento de su imagen”. Pero hay un lado “negativo” de la “desaparición coyuntural”: mientras “se da la ausencia, el Partido Nacional está muy ‘luisdependiente’ de su candidatura y liderazgo”.

Escudo del Partido Nacional grabado en acrílico de atril en Convención Nacional del Partido Nacional. Foto: Estefanía Leal

Asimismo, según lo ve Botinelli, la fuerza política tiene “cierto grado de orfandad de liderazgo” porque, por más de que hay apariciones de legisladores o de Delgado, “ninguno termina siendo un rol de liderazgo”.

Por otra parte, la directora de Cifra, Mariana Pomiés, entiende que es “adecuada” la estrategia que lleva adelante Lacalle Pou porque, en “un momento de mucho ruido”, le “rindió estar lejos”. Además, ve que hay un “enfrentamiento cada vez más duro entre el gobierno y la oposición” y que, en ese contexto, al exmandatario “le ha rendido mantenerse al margen”. Prueba de que ha sido un acierto, según Pomiés, es su nivel de popularidad.

En los hechos, Lacalle Pou no ha salido a responder todas las críticas a su gestión. Salvo cuando, a poco de asumir Orsi, el gobierno decidió dar un volantazo con la compra de las OPV a Cardama que hizo la administración anterior. Ante ese hecho, Lacalle Pou realizó una rueda de prensa después de que terminara una reunión del directorio, a la que había asistido. Aseguró que el presidente se había pasado “de rosca” y que seguramente no había “medido sus palabras” al decir que hubo “estafa y fraude” en la adquisición de las patrulleras oceánicas.

En tanto, Pomiés, de la aparición del expresidente el domingo, cree que “hay una sobreexpectativa”, que es “esperable que ocurra” porque es el líder del partido, aunque ahora con poca exposición pública. En esa línea, reafirmó que “todo el mundo lo tiene como líder, incluso a nivel de votantes (en las encuestas) aparece como el futuro candidato, más allá de que aún no se haya expresado” de manera pública sobre qué va a hacer en 2029.

Casa del Partido Nacional en Montevideo, Foto: Leonardo Mainé

A la interna

Los nacionalistas están a la espera de qué dirá el expresidente. El pasado lunes, tras una reunión del directorio del Partido Nacional, el exministro de Defensa Armando Castaingdebat dijo que quienes conocen a Lacalle Pou no esperan “otra cosa que un discurso bien blanco dirigido a la interna y la historia del Partido Nacional”.

Para el diputado Pablo Abdala se está ante un acto histórico porque se combina la celebración de los 190 años y que el orador central es el “principal dirigente” del partido. “Vamos con mucha expectativa”, dijo a El País. Está seguro de que Lacalle Pou “le va a hablar a los nacionalistas, pero también al país a través de la tribuna de su partido”. Asimismo, del contenido de la oratoria del expresidente cree que será con “visión de Estado”, con una “mirada que va a estar más allá de la coyuntura, pero con gran anclaje en la realidad”.

“Lo que se diga se dirá desde la perspectiva de un partido y un dirigente político que es consciente de la enorme responsabilidad que tenemos como principal partido de la oposición y, sobre todo, sabernos depositarios de la esperanza de mucha gente que no es de militancia nacionalista, pero que hoy mira al partido y la coalición como la oportunidad de cambio ante una gestión actual decepcionante, insuficiente y que ha frustrado las expectativas de muchos”, añadió.

Por su parte, el senador Sebastián Da Silva afirmó el jueves en En Clave País que las expectativas por el discurso son “exageradas”. Al mismo tiempo que puso la mira en sus correligionarios: “Luis no es el mesías. Hay muchos compañeros que, por falta de compromiso, se recuestan en su llegada para imaginarse una elección exitosa. Es un compañero más, quizás es más presionado”. Para Da Silva, el “compromiso con el país y la batalla cultural” la tienen que dar todos y no esperar a que “el mesías” les diga qué hacer.

La fachada del Teatro Solís. Foto: Estefanía Leal.

Cadena nacional y gala en teatro Solís

El Partido Nacional ha hecho varias celebraciones en el marco de los 190 años, incluso lanzó un podcast. Pero, aunque el acto en la Plaza Matriz es el domingo, el aniversario es el lunes 10 de agosto. Para ese día está prevista una misa a las 9:30 presidida por el cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo, en la Iglesia San Agustín. Más tarde está prevista una sesión solemne y abierta del directorio de la fuerza política, en la Casa del Partido.

Ya después del mediodía, sobre las 13:00, se va a hacer la presentación de un sello conmemorativo por los 190 años del Partido Nacional, también en la Casa del Partido, en la calle Juan Carlos Gómez.

Habrá una cadena nacional que, por ahora, se estima que será sobre las 19:00 horas. También por la tarde se celebrará una gala en el teatro Solís, que tendrá espectáculos como el ballet folklorico de San José y la orquesta de tango de Paysandú. Asimismo, se va a emitir el trailer de una producción del partido, que serán varios capítulos en los que se entrevistan distintas personalidades blancas, entre ellas, el expresidente Luis Alberto de Herrera y el exsenador Sergio Abreu.

Casi una semana después, el domingo 16 de agosto, se dará otro evento importante para los nacionalistas, que enmarcan en los 190 años del partido, pero que está vinculado a los 170 años del nacimiento de Aparicio Saravia. Se dará la reinauguración de la estancia “El Cordobés”, que perteneció al caudillo blanco. Para el evento, hay blancos que quieren acampar allí desde el sábado mientras otros llegarán el día mismo en una marcha a caballo.