Con vigilia y cabalgata, blancos preparan reapertura de la estancia "El Cordobés", donde vivió Aparicio Saravia

Para los nacionalistas, la estancia “El Cordobés”, que perteneció a Aparicio Saravia, no es un lugar más. Por eso, enfrentaron una tarea pendiente: la restauración de este sitio histórico en Cerro Largo que data del siglo XIX. Las obras tuvieron un punto de inicio complejo por el deterioro en la estructura y los objetos dentro debido a la voladura del techo por una fuerte tormenta. La reinauguración del museo será el 16 de agosto, para la cual hay blancos que quieren acampar allí desde el sábado mientras otros llegarán el día mismo en una marcha a caballo.

La estancia “El Cordobés” la compró el padre de Saravia, Francisco Saravia, en 1872. Tan solo ocho años después, se mudó el caudillo nacionalista. Después de su muerte y la de su esposa Cándida Díaz, allí quedaron sus pertenencias, como la vestimenta —que ahora se restaura—, los muebles y documentos históricos. Recién en 1978 se convirtió en un museo que depende de la Intendencia de Cerro Largo. Pero con los años se acumularon daños. Ante esa situación —contó una de las personas que está con la restauración, la historiadora y ex subsecretaria de Educación, Ana Ribeiro—, el directorio se propuso este proyecto de recuperación “por voluntad, sobre todo, de Álvaro Delgado”.

Otras dos personas que se encargan de la restauración son Antonio Arrospide y Lorenzo Gianola.

La restauración implicó, en primera instancia, el desafío de recaudar dinero porque sabían que las obras iban a ser costosas. Al principio se pensó en focalizar en la mejora del techo pero rápidamente evolucionó hacia un proyecto más grande. Finalmente, la inversión rondó los US$ 250.000. Aunque es una cifra estimativa —advierte el integrante de la comisión de restauración de “El Cordobés”, Javier Álvarez— porque se presentará una rendición de cuentas “muy prolija” (Ver aparte).

Ahora están en los últimos aprontes para la reinauguración de la estancia en general, así como del museo. Un poco contando los minutos para llegar a tiempo. Más allá de las obras edilicias —como recuperación de muros, techo y pintura—, hubo restauración de los objetos, como de ropa apolillada y cuadros deteriorados.

Ribeiro adelantó que las personas se van a encontrar con varias cosas típicas de una estancia del siglo XIX. Están los muebles del comedor, los objetos de la cocina, los asientos de cadera de vaca y los regalos dedicados a Saravia antes y después de su muerte.

En el exterior se mantuvo el estilo portugués de construcción y se conserva el galpón, el corral de piedra y el break “que usó muchas veces para su traslado personal”, indicó la historiadora. También está la capilla que mandó a construir la esposa de Saravia en su honor.

Ribeiro hizo hincapié en que la estancia “El Cordobés” se “transformó en un sitio de devoción para los seguidores de Saravia”. Los que, según la historiadora, “no son exclusivamente blancos porque hay gente que admira el personaje histórico”. Al mismo tiempo, hay quienes concurren a este lugar histórico “por el museo o por curiosidad de ver una estancia del siglo XIX”. Pero, más allá de estas precisiones, es una “especie de altar laico” o un “sitio casi de devoción política” para los blancos porque en momentos clave “van masivamente jinetes y llevan ofrendas florales”.

Marcha a caballo.

El museo pertenece al Ministerio de Educación y Cultura pero está en comodato a la Intendencia de Cerro Largo, la que arregló la caminería para llegar a la estancia. Por eso el 16 de agosto habrá, de cierta manera, dos eventos en paralelo, explicó Álvarez. Por un lado, estará la inauguración oficial por parte del gobierno departamental. Por otro, estará la celebración militante nacionalista de la conmemoración de los 170 años del natalicio de Saravia.

Desde el lado de la celebración partidaria habrá una marcha a caballo en la mañana del domingo desde Santa Clara de Olimar, en Treinta y Tres, que queda a unas cuatro horas de “El Cordobés”, indicó. Porque, como es habitual, la noche anterior habrá una reunión más social en dicha localidad olimareña. La diferencia es que antes, en la mañana del domingo, se iba hacia el mausoleo de Saravia y ahora se irá al lugar que era su residencia.

Asimismo, según narraron los organizadores, hay “mucha gente” que planifica ir a acampar a la propia estancia el día anterior para hacer una “especie de vigilia” en el predio, que tiene unas 30 hectáreas.

La inauguración será en el aniversario del nacimiento de Saravia, pero es parte de los eventos de la celebración de los 190 años del Partido Nacional. Incluso será una semana después del evento que tiene expectante a todos los nacionalistas: un acto en la Plaza Matriz el domingo 9 de agosto donde hablará el expresidente Luis Lacalle Pou. Día en el que, además, habrá distintas actividades, se expondrán objetos históricos de la fuerza política y cantará Lucas Sugo, dijo a El País Tomás Casaretto, presidente de la Juventud del Partido Nacional.

Pero el aniversario real es el día siguiente, el 10 de agosto. Será una jornada extensa en la que habrá una misa, una sesión solemne del directorio del Partido Nacional y una gala en el Teatro Solís.

Cachorros border collie y miel

Se usaron dos mecanismos para recaudar dinero. Uno —y que, sin duda, tuvo mayor notoriedad— se trató de la subasta que se hizo en junio en el Partido Nacional. De lo más variopinta donde se ofertaron, entre varias cosas, cachorros border collie, miel, novillos, espumantes, una pistola del siglo XIX, borregos y un busto de Aparicio Saravia. Sin embargo, el protagonista del evento fue un poncho del exministro del Interior Jorge Larrañaga, que se vendió por US$ 7.500. En total, la recaudación alcanzó los US$ 130.000.

Pero no es el único mecanismo por el que juntaron dinero: lanzaron bonos de colaboración de US$ 100, US$ 200, US$ 500, US$ 1.000, US$ 5.000 y US$ 10.000.

Álvarez aseguró que se va a informar cuánto se recaudó y cuánto se gastó en las obras que se llevaron adelante para la restauración de "El Cordobés".

En total, colaboraron 436 personas, cuyos nombres van a estar en una placa conmemorativa.