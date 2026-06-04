Recaudaron US$ 130 mil en un remate que se destinarán a arreglos en la casa de Aparicio Saravia, en Cerro Largo

El Partido Nacional quiere reinaugurar el próximo 16 de agosto el museo de ”El Cordobés”, la estancia que perteneció al caudillo blanco Aparicio Saravia en el oeste de Cerro Largo, y para obtener fondos realizó este lunes una subasta en la casa partidaria en la que se obtuvieron 130 mil dólares. La estancia sufrió hace un tiempo la voladura de tejas de su techo. El rematador Pablo Valdez, que organizó la subasta, contó a El País que el senador nacionalista Sebastián Da Silva le pidió que coordinara la venta en la que, según el martillero, se consiguió más del doble de lo que se planeaba. “Había mucha gente que quería colaborar. Superó las mejores expectativas”, dijo Valdez, que continúa una empresa familiar de 110 años de trayectoria. También remataron los martilleros Alejandro Núñez, Gerónimo Brea y Juan Castells. Valdez se siente muy identificado con el Partido Nacional y dijo que “estos momentos nadie te los puede sacar, son para muy pocos”. Lo ofrecido era muy variado: un sable de 1897, espuelas, llaveros, estribos, miel, una burra preñada, un rifle, retratos de Saravia, de Luis Alberto de Herrera, de los ex presidentes Luis Lacalle Herrera y Luis Lacalle Pou, de Héctor Gutiérrez Ruiz y de Wilson Ferreira Aldunate, terneros, libros, espumante, yeguas, corderos, bolsas de semillas, materas, banderas, monedas, cartas, bustos, ponchos, discos de vinilo y un largo etcétera.

Algunos de los donantes fueron el ex presidente Lacalle Herrera, Wilson Ferreira Sfeir, nieto del caudillo blanco Wilson Ferreira Aldunate, el intendente nacionalista de Rocha, Alejo Umpiérrez, Jorge Larrañaga Vidal, hijo del fallecido ministro del Interior, Jorge Larrañaga, el escritor Diego Fischer, la directora de Cultura de la intendencia de Florida, Adela Dubra, el diputado Federico Casaretto, y Da Silva, entre otros muchos.

Fue precisamente un poncho blanco que perteneció a Larrañaga el que se pagó más caro: US$ 7.500. Otro poncho del político sanducero fue comprado por el intendente de Soriano, Guillermo Besozzi, quien fuera muy amigo de él y que integró su sector Alianza Nacional. Un retrato de Saravia pintado por Daniel Supervielle se vendió en US$ 3.200. Álvaro Delgado, presidente del directorio blanco, compró por US$ 1.500 una alpaca de 4 años. El ex presidente Luis Lacalle Pou adquirió un cuadro de Mercedes Larraechea por US$ 600 que se llama “Las nubes pasan”. Santiago Gutiérrez se hizo de un retrato de su abuelo Héctor “Toba” Gutiérrez Ruiz asesinado en 1976 en Buenos Aires donde estaba exiliado. También compraron la diputada Mercedes Long, el ex subsecretario de Ganadería, Agricultura y Pesca, Juan Ignacio Buffa, Casaretto, la intendente de San José, Ana Bentaberri y el intendente de Durazno, Felipe Algorta. Delgado cerró el remate pidiendo un aplauso para Da Silva, que impulsó el remate.

Retratos de Aparicio Saravia.

La estancia

El senador explicó a El País que se quiere reinaugurar la estancia cuando se conmemore un nuevo natalicio del caudillo abatido en 1904 en Masoller, durante la última guerra civil uruguaya. La estancia fue cedida en comodato por el Ministerio de Educación y Cultura a la intendencia de Cerro Largo. Hace un tiempo un temporal hizo que se volaran tejas. Se filtró agua y hubo que retirar algunos muebles. Ahora una comisión coordinada por Antonio Arrospide y Lorenzo Gianola encaró las obras necesarias. Se estimaba originalmente que el costo rondaría los US$ 50 mil y se fue incrementando hasta US$ 100 mil. Por eso se decidió organizar la subasta que superó las expectativas, explicó Da Silva. Además, se recibieron US$ 10 mil adicionales de personas que no lograron adquirir nada en el remate.

“Ahora nos está sobrando y queremos agregar mobiliario, arreglar la manga de piedra y los galpones, agregar alguna galería de árboles a la entrada”,. dijo el senador.

La historiadora Ana Ribeiro está trabajando en el diseño de la nueva estructura del museo. “Vamos a hacer una tormenta de ideas. Entendemos que esto es una responsabilidad blanca . El país tiene otras prioridades presupuestales”, dijo Da Silva.

No es tan sencillo llegar a “El Cordobés”, que está a 30 kilómetros de Santa Clara de Olimar (Treinta y Tres, donde descansan los restos de Saravia y su esposa Cándida ) aunque ahora ha mejorado el acceso por la ruta 6 desde el norte. También se puede ir por la 7. Está al oeste de Cerro Largo en una zona poco poblada y muy forestada del municipio de Arévalo. Para Da Silva “ningún santuario nacionalista está en 18 de Julio y Ejido, gracias a Dios”. “Ni Masoller, ni Tres Árboles, ni El Cordobés. No nos incomoda. Solo el lugar donde cayó Leandro Gómez es de fácil acceso. Pero no pedimos un camino privilegiado”, enfatizó el legislador.

El senador Sebastián Da Silva fue el impulsor de la venta.

No hay luz, pero sí una bella capilla

Antonio Arrospide iba de niño a El Cordobés. Dice que “lo vamos a dejar bien coqueto”. Piensa que se puede transformar en un destino turístico. Hoy no hay luz eléctrica en el lugar aunque sí paneles. Los techos ya están arreglados, pero se quiere mejorar la estructura y las paredes de piedra de 70 centímetros de ancho. Hay una capilla “que es una belleza” donde Cándida rezaba tras enviudar, cuenta Arrospide.