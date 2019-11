Lacalle Pou-Martínez: Uruguay elige hoy a su nuevo presidente

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El de hoy, domingo 24 de noviembre, será el último asalto de un combate electoral a tres rounds, que comenzó con las internas del 30 de junio y siguió con las elecciones nacionales del 27 de octubre. Quedan las departamentales de mayo de 2020, pero esa es otra historia, con otros protagonistas y otros intereses en juego.

Del balotaje de hoy surgirá el presidente de la República para el período marzo 2020-marzo 2025. Unos 2,7 millones de habilitados, los mismos que para las elecciones de octubre, deberán elegir entre el oficialista Daniel Martínez, del Frente Amplio, y el opositor Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional, que en octubre fueron los más votados, con 39,01% y 28,62%, respectivamente.

En el cuarto secreto el votante encontrará solo dos papeletas con las fotos de las fórmulas presidenciales sin distintivos partidarios: Daniel Martínez-Graciela Villar, y Luis Lacalle Pou-Beatriz Argimón.



Las mesas receptoras de votos abrirán a la hora 8 y cerrarán a las 19.30. La Corte Electoral estima que sobre las 23.30 tendrá el 90% de los votos escrutados.



Las empresas encuestadoras podrán divulgar sus proyecciones a partir de las 20.30.



Para esta segunda vuelta, Martínez no hizo alianzas con otros partidos.

Lacalle Pou, en cambio, formó lo que se dio en llamar la “coalición multicolor” con el Partido Colorado, Cabildo Abierto, Partido de la Gente y Partido Independiente, que además de acordar una serie de medidas plasmadas en el documento “Compromiso por el País”, conforman una mayoría parlamentaria.



Este ha sido un tema central en la campaña electoral, ya que uno de los resultados más importantes de las elecciones de octubre fue que el Frente Amplio perdió la mayoría absoluta tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados.

A partir del 15 de febrero, la coalición de izquierda hoy en el gobierno tendrá 13 senadores (actualmente tiene 15), contra 17 de la coalición multicolor (10 del Partido Nacional, 4 del Partido Colorado y 3 de Cabildo Abierto). En Diputados, el Frente Amplio contará con 42 bancas (actualmente tiene 50), frente a 56 de la coalición que respalda a Lacalle Pou.

El Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI), que obtuvo una banca en Diputados, es el único que no responde a ninguno de los dos bloques.



Las cinco encuestadoras de referencia coinciden en que Lacalle Pou llega con ventaja, y que salvo un cambio brusco en el comportamiento del electorado, será el próximo presidente.



Radar, por ejemplo, proyectó para Lacalle Pou una intención de voto del 49,9% y para Martínez del 44,3%, con un 5,8% de votos en blanco o anulados.



Para Opción, Lacalle Pou llega con el 51% de intención de voto, mientras que Martínez tiene el 44%, con un 5% que votaría en blanco o anulado. Se trata de una diferencia que está por fuera del margen de error estadístico, dijo Rafael Porzecanski, director de Opción.



Para Equipos, en tanto, Lacalle Pou consigue el 50% de adhesión y Martínez el 44%, con un 6% de votos en blanco o anulados. También aquí el margen de error es menor a la diferencia entre los dos candidatos. “Por tanto, el rango aproximado en el que se deberían mover los votos para cada candidato está entre 47,5% y 52,5% para Lacalle Pou, y entre 41,6% y 46,4% para Martínez”, explicó el informe de Equipos. “Salvo movimientos inesperados, el escenario más probable es que Lacalle Pou sea electo presidente de la República”, concluyó Ignacio Zuasnabar, director Equipos.

Los uruguayos deciden hoy quién se colocará la banda presidencial por los próximos cinco años. Foto: Archivo El País

La consultora Cifra proyectó 51,5% para Lacalle Pou y 44,5% para Martínez, con un 4% votando en blanco o anulados. La mayoría de los consultados por Cifra (62%) cree que el próximo presidente será el candidato del Partido Nacional. El 29%, en tanto, piensa que será el frenteamplista



Y Factum proyectó un 51% para Lacalle Pou y 43% para Martínez, con 6% de votos en blanco o anulados.



Los dos candidatos cerraron el miércoles sus campañas electorales, y ambos coincidieron en hacerlo en el interior del país: Martínez en Florida y Lacalle Pou en Las Piedras.



También estuvieron acompañados en el escenario de sus principales apoyos políticos. Martínez con José Mujica, Danilo Astori, Mario Bergara, Lucía Topolansky, Óscar Andrade, Carolina Cosse y Javier Miranda, entre otros dirigentes frenteamplistas. Y Lacalle Pou hizo subir a los líderes que conforman la coalición multicolor junto al Partido Nacional: Ernesto Talvi (Partido Colorado), Edgardo Novick (Partido de la Gente), Pablo Mieres (Partido Independiente) e Irene Moreira (en representación de Guido Manini Ríos, de Cabildo Abierto).

Un detalle importante que dejaron estos actos de cierre de campaña. Mientras Lacalle Pou compartió escenario por segunda vez con los líderes de la coalición multicolor, Martínez fue la primera y única vez que logró reunir a los principales referentes del Frente Amplio -Mujica y Astori, principalmente- en un mismo acto para la foto.



El cierre de campaña del Frente Amplio venía precedido de un cortocircuito entre Martínez y Mujica. Al expresidente no le cayó bien que el candidato dijera en el debate con Lacalle Pou que el programa de gobierno del Frente Amplio no le mandata. Eso se reflejó la noche del miércoles en Florida: no hubo abrazo, sí un saludo frío a iniciativa de Martínez y que consistió en un breve apretón de manos. Posaron para la foto con una bandera uruguaya junto a la candidata a vicepresidenta, Graciela Villar, quien saludó afectuosamente a Mujica mientras este era ovacionado por el público al grito de “¡Pepe, Pepe!”.



Sus mensajes finales no difirieron mucho de lo que venían diciendo. En Florida, Martínez cuestionó por “inestable” a la coalición multicolor que, dijo, “se unió solo para enfrentar al Frente Amplio”. Como si supiera lo que iba a decir su adversario, Lacalle Pou afirmó en Las Piedras: “Esta coalición, que alguno trató de denostar diciendo que era entre cuatro paredes, no se dio cuenta que es la coalición del pueblo, no de los políticos”.