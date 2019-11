La Corte Electoral pide extremar los controles de las papeletas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

De cara al balotaje de mañana, la Corte Electoral recomienda al elector mirar con atención la papeleta antes de introducirla al sobre de votación para evitar anular su voto accidentalmente.

La fórmula del Partido Nacional integrada por Luis Lacalle Pou y Beatriz Argimón solicitó a la Corte Electoral que no se anulara el voto, en caso de que faltara la fecha en la papeleta, dado que se detectó que algunas de las hojas que se estaban repartiendo estaban cortadas.

“La Corte resolvió no hacer lugar al planteo porque no aludía a un error de imprenta y sí a una maniobra. Se entendió que no había elementos para entender que fuera una maniobra”, explicó a El País el ministro de la Corte José Garchitorena.

Añadió que en caso de que aparezcan “muchas” hojas se podría acceder a la solicitud del Partido Nacional para que se validen las papeletas. En tanto, en redes sociales circularon mensajes convocando a rayar papeletas para anular el voto. Sobre el punto, no tomó ningún tipo de posicionamiento la Corte Electoral, ya que tampoco se presentaron denuncias de parte de los partidos políticos.



Ante este tipo de situaciones, “la recomendación es que el ciudadano controle que estén todos los elementos, la fecha de la elección, el nombre de la fórmula y que la misma esté en condiciones”, añadió Garchitorena.