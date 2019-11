14 preguntas y sus respuestas sobre la jornada electoral del próximo domingo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tras meses de campaña electoral, el domingo los uruguayos elegirán un nuevo presidente. En el balotaje hay 2.699.877 habilitados para votar en 7.122 circuitos. ¿Qué hay que saber sobre esta elección? Aquí las preguntas y las respuestas.

¿Qué se vota? Se elige entre dos fórmulas: Daniel Martínez y Graciela Villar (Frente Amplio) y Luis Lacalle Pou y Beatriz Argimón (Partido Nacional). Cada fórmula tiene una hoja de votación con el nombre de los candidatos, su fotografía y la fecha de la elección. El presidente y el vice serán elegidos por mayoría simple de votos. Es decir, el que tenga más votos gana.

¿En qué horario se vota?

De 8 a 19.30. Si al llegar la hora de cierre aún hay votantes en un circuito y no pudieron sufragar por falta de tiempo, habrá una prórroga de hasta una hora.

¿Hay cambios en los circuitos respecto al 27 de octubre?

Sí, pero muy pocos. Para esta elección se mantiene el mismo padrón de habilitados y los mismos planes circuitales. Pero la Corte Electoral realizó algunos cambios muy puntuales de locales debido a edificios que no sirvieron o que por razones de fuerza mayor no pueden ser utilizados este domingo, dijo el ministro José Garchitorena en radio Carve. Por eso, el organismo recomienda volver a consultar el lugar de votación.

¿Quiénes están obligados a votar el próximo domingo=

El voto es obligatorio para todos los mayores de 18 años que tengan su inscripción cívica vigente. Pueden presentarse justificaciones médicas ante las juntas electorales en los 30 días posteriores al balotaje.

¿Cuándo se inicia la veda proselitista y de alcohol? La veda proselitista arrancó en la medianoche de este viernes y se extiende hasta las 20.30 horas del domingo. No puede haber publicidad política en radio ni televisión, así como “cualquier tipo de manifestaciones o exhortaciones dirigidas a influir en la ciudadanía”. La ley no incluye las redes sociales. La veda alcohólica, en tanto, se inicia a las 19.30 horas del sábado y sigue hasta la clausura de la votación. Durante el horario en que se realice la elección no podrán efectuarse espectáculos públicos en lugares abiertos o cerrados.

¿Pueden salir a votar quienes trabajan?

La ley dice que las empresas deberán conceder al menos dos horas a los empleados para votar. No les pueden descontar del sueldo esas horas que estén afuera de la empresa.

¿Se puede votar sin la credencial cívica?

Sí. En caso de que haya perdido la credencial, la persona debe concurrir al circuito donde le corresponde votar pero tendrá que saber su número y serie de credencial y acreditar quien dice ser mediante la cédula.



¿Cómo se vota en blanco y cómo se anula el voto?

El voto se anula si se introduce en el sobre cualquier “objeto extraño” junto a la hoja de votación. Si en el sobre solo hay un objeto extraño (sin lista) o no hay nada, es voto en blanco. También se anula el voto si la hoja está rota o escrita y si hay listas de los dos candidatos.

¿Hay circuitos accesibles para personas con discapacidad? Sí, al igual que en la elección de octubre, las personas que se encuentren en situación de discapacidad motriz podrán sufragar, exhibiendo su credencial, en el primer circuito de cada serie electoral vigente que corresponda al votante. El voto será observado. El listado de los circuitos accesibles está disponible en la web de la Corte Electoral.

¿Se puede entrar acompañado al cuarto secreto?

Las personas notoriamente ciegas y las físicamente imposibilitadas para caminar sin ayuda podrán entrar acompañadas por personas de confianza, según la ley.

¿A qué hora la Corte Electoral informará el resultado?

Si bien las empresas encuestadoras dan sus proyecciones a partir de las 20.30 en los canales de televisión, la Corte Electoral entiende que cerca de la medianoche ya tendrá el resultado completo, dado que se trata de una elección muy simple con solo dos hojas de votación.

¿Qué pasa con los que no pueden votar y a cuánto asciende la multa?

El que no puede ir a votar debe justificar el motivo o pagar la multa correspondiente de una unidad reajustable (1.197 pesos) si es la primera vez o tres unidades (3.591 pesos) si es reincidente, después del martes 26. Lo mismo quienes no fueron a votar en la elección de octubre. Las multas se duplicarán en el caso de que las personas omisas sean profesionales o funcionarios públicos. Son causales fundadas padecer enfermedad, invalidez o imposibilidad física y estar fuera del país. Las personas en el exterior deberán concurrir a la oficina consular más próxima.

¿Qué sanciones hay?

Si una persona no justifica su no voto y no paga la multa, no podrá otorgar escrituras públicas; cobrar dietas, sueldos, jubilaciones y pensiones de cualquier naturaleza, excepto la alimenticia; percibir sumas de dinero que por cualquier concepto les adeude el Estado; ingresar a la Administración Pública, inscribirse ni rendir examen en facultades; obtener pasajes para el exterior.