Esto es lo que debe chequear en la papeleta antes de votar para el balotaje

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

A pocas horas para el balotaje del 24 de noviembre, la información que se viraliza respecto a la instancia electoral aumenta a ritmo acelerado. En los últimos días, por ejemplo, circuló por Whatsapp una imagen de la papeleta de la fórmula del Partido Nacional (PN) Luis Lacalle Pou – Beatriz Argimón, con la parte inferior recortada y un audio en el que se afirma que, supuestamente, el Frente Amplio (FA) estaría repartiendo hojas de votación alteradas. “Si ustedes abren la foto se dan cuenta que lo que hacen es cortarle la parte de la fecha de dice 24 de noviembre de 2019”, explica una persona, y alude a la importancia de ir a retirar las papeletas a los sitios oficiales para asegurarse de tener la correcta.



Del mismo modo se viralizó también datos relativos a la papeleta de la fórmula frenteamplista, de Daniel Martínez y Graciel Villar. “La lista del FA es blanca, no es sepia. Se recomienda ir a buscar la lista al comité de base y, en caso de usar la del circuito, verificar que sea auténtica: revisar la fecha y observar que no sea una fotocopia. OJO ESTÁN HACIENDO MANIOBRAS !!! NO ES COMO LAS ENCUESTAS DICEN !!! #martinezpresidente”, dice el contenido viral que circula por redes sociales.



El artículo 69 de la normativa electoral establece que para la segunda vuelta las hojas de votación de las duplas presidenciales “se imprimirán con tinta de color negro en papel de color blanco”. Obligatoriamente, las papeletas deben incluir los nombres de los integrantes de la fórmula y una fotografía de ellos, además de los cargos para los cuales se presentan (Presidencia y Vicepresidencia de la República).

Las hojas de votación para el balotaje llevan impresa la fecha de esta instancia electoral, 24 de noviembre de 2019, aunque en diferentes lados según el partido que se vote. En el caso de Martínez-Villar, la fecha se encuentra en la parte central de la hoja, mientras que, para Lacalle Pou-Argimón, la fecha aparece en la parte inferior de la papeleta.





Papeletas anuladas



Para que el voto se considere válido, las hojas de votación no pueden tener ningún elemento diferente a lo descrito anteriormente: ninguna inscripción adicional al nombre de los candidatos, los cargos, la fecha del balotaje y su fotografía.



En caso de que la papeleta aparezca en mal estado, recortada o presente algún tipo de anomalía, se anulará el voto emitido. El artículo 55° del reglamento explica que en caso de que se encuentre dentro del sobre de votación “cualquier objeto que no sea una hoja de votación válida” se determinará la “anulación de las demás hojas contenidas en el mismo sobre, invalidando el voto en su totalidad”.

La excepción de 500 listas



El 13 de noviembre Verificado publicó un chequeo para corroborar la autenticidad de un lote de 500 listas del PN que tenían un error de imprenta. Sobre el margen derecho de la hoja hay escritas unas palabras que no deberían aparecer. Para este caso en particular, la Corte Electoral avisó que, de emitirse algún voto con una de estas listas alteradas, se computará como válido por tratarse de un error de impresión.



La excepción se realiza exclusivamente para esta partida de listas impresas. Cualquier otra hoja, del PN o del FA, que lleve escrito algún tipo de texto adicional sobre el papel, se anulará, cumpliendo con el protocolo del reglamento electoral.



El 24 de noviembre



El próximo domingo tendrá lugar el cuarto balotaje desde la reforma electoral que lo dispuso en 1996. El resultado se define por mayoría simple.



Hay 2.699.877 personas habilitadas para votar, en 7.122 circuitos. El plan circuital es idéntico a la elección anterior. El horario de votación se mantendrá de 8 a 19.30 horas.



Más información puede consultarse en la gaceta informativa publicada por la Corte Electoral.



El chequeo pertenece a la redacción de Verificado.uy, la primera coalición de medios de comunicación, academia y sociedad civil creada en Uruguay para afrontar el problema de la desinformación durante la campaña electoral 2019.