Lacalle y Martínez protagonizaron un debate más duro con momentos de alta tensión

Con un frío apretón de mano entre el oficialista Daniel Martínez y el opositor Luis Lacalle Pou terminó anoche el primer debate obligatorio entre los dos candidatos presidenciales que se medirán en el balotaje del domingo 24.

Transmitido por cadena nacional, unas 214.000 personas siguieron el inicio del debate presidencial por televisión abierta, y unas 270.000 llegaron hasta el final, según datos de Ibope que midió Montevideo y el área metropolitana.

A diferencia del debate previo a las elecciones del 27 de octubre, donde los puntos más altos estuvieron en los dos primeros bloques, en el de anoche la tensión se notó a lo largo de las dos horas que duró.

La estrategia de Lacalle Pou pasó por insistir a lo largo del debate con un rosario de preguntas para que Martínez reconociera los errores de los gobiernos del Frente Amplio, en tanto el candidato oficialista apostó por marcar las cifras negativas en economía y empleo con que asumió la coalición de izquierda en 2005, y los avances en estos quince años.



Sobre la hora 19:22 comenzaron a llegar los asesores e integrantes de los comandos de los candidatos a la sede de Estudio 9, donde se desarrolló el debate.

Daniel Martínez y Luis Lacalle Pou durante el debate histórico. Foto: Fernando Ponzetto

Por el lado de Martínez, los primeros en llegar fueron el coordinador de la campaña del Frente Amplio, Yamandú Orsi, y el designado ministro del Interior, Gustavo Leal, que esperaron dentro de Estudio 9 el arribo del publicista Claudio Invernizzi, Lucía Etcheverry, Jorge Rodríguez, Cristina Lustemberg, Santiago Brum y Enrique Ribero, que entraron en grupo. Luego llegó sola la compañera de fórmula de Martínez, Graciela Villar.



Del lado de Lacalle Pou, estaban Roberto Lafluf, Nicolás Martínez, Alvaro Garcé, Pablo Da Silveira y Azucena Arbeleche, además de su compañera de fórmula, Beatriz Argimón.



De los dos candidatos, Lacalle Pou fue el primero en entrar a Estudio 9. Lo hizo sobre la hora 19:40 acompañado de su esposa Lorena Ponce de León y su asesor Rodrigo Ferrés. Portaba para cambiarse el mismo traje azul que vistió en el primer debate antes de las elecciones del 27 de octubre.

La llegada de Lacalle Pou coincidió con un grupo de manifestantes del Frente Amplio que comenzaba a concentrarse con tambores en una esquina. Mientras, desde un edificio frente a Estudio 9, una familia salió a ver su llegada desde un balcón que tenia la bandera del Frente Amplio. Un piso más abajo, otra señora gritó: “¡Vamo’arriba Luis!”.



Martínez llegó poco antes de la hora 20, acompañado de su esposa Laura Motta. Desde el mismo edificio que antes le habían gritado a Lacalle Pou, un señor salió al balcón del último piso: “¡Pelado, te manda saludo Zabalza! ¡Que se van se van. Uruguay nomás!”, gritó en referencia al encuentro del candidato del Frente Amplio con el extupamaro Jorge Zabalza en Santa Catalina hace unos días.

A la hora 21 arrancó el debate, el primero obligatorio por ley, organizado por la Corte Electoral y transmitido por cadena de radio y televisión.



Fueron cuatro bloques, con una exposición inicial de dos minutos y un mensaje final de 90 segundos para cada candidato.

El primero en abrir el fuego fue Lacalle Pou, y lo hizo cuestionando el estilo de la campaña del Frente Amplio.



“Amenazar, mentir, faltar a la verdad, decir que a los uruguayos se le van a cortar los derechos no me parece justo, no me parece lógico”, dijo Lacalle Pou.



Martínez, a su turno, eligió hablar de sus inicios como estudiante en la Facultad de Ingeniería, sus trabajados como “boletero” y “changas”, su matrimonio joven y el nacimiento de sus hijas, “siempre contra los molinos de viento”.

Luego se metieron en los cuatro bloques temáticos: desarrollo económico y empleo, seguridad, desarrollo humano y visión del país y rol del Estado.



En los cuatro bloques, Lacalle Pou tuvo un denominador común: preguntarle insistentemente a Martínez sobre los errores de los gobiernos del Frente Amplio, en particular en materia de inversiones, seguridad pública y educación, como el puerto de aguas profundas en Rocha que nunca se concretó, o el haber mantenido a Eduardo Bonomi como ministro del Interior y a María Julia Muñoz en Educación y Cultura.



Otro punto en que Lacalle Pou insistió en todo el debate, fue en que el Frente Amplio aumentó impuestos pese a que había prometido no hacerlo.



“No he logrado que se diga la verdad”, sostuvo el candidato opositor.

También golpeó en el bloque sobre seguridad, al marcar que el actual gobierno de Tabaré Vázquez no logró cumplir con su promesa de bajar un 30% los hurtos y las rapiñas. “El Frente Amplio tiene un problema ideológico con la seguridad pública, por eso no la soluciona”, afirmó.



Y en el tercer bloque, al hablar sobre las inversiones en educación, le dijo a Martínez que “no hay que ser hipócrita” y reconocer que todos los gobiernos han invertido.



En este bloque el clima comenzó a tensarse más, cuando Martínez intentó provocar a su rival recordando casos de corrupción durante el gobierno del Partido Nacional, mencionando en particular Focoex y el Banco Pan de Azúcar.



Lacalle Pou lo interrumpió con la frase: “mirá que ustedes están hasta las manos”.

Saludo final entre Luis Lacalle Pou y Daniel Martínez en el debate presidencial. Foto: Fernando Ponzetto.

La tensión siguió en el último bloque, cuando Lacalle Pou cuestionó los “negocios” con Venezuela durante los gobiernos del Frente Amplio, y dijo que eso “nos amordazó” para condenar la “dictadura” de Nicolás Maduro.



Martínez respondió con el caso de un campo en Paysandú que explotaba el senador blanco Alvaro Delgado del Instituto de Colonización.



Martínez dijo que la justicia “recuperó” ese campo porque Delgado no cumplía con las condiciones como ser colono. “Eso no es verdad”, dijo Lacalle Pou. La discusión siguió después que se apagaron las cámaras.



“Fue un golpe bajo”, le dijo Lacalle Pou a Martínez al final del bloque cuando el oficialista disparó contra Delgado, según supo El País.

Bajo la lupa: Luis Lacalle Pou Lo mejor. Su estrategia de preguntarle insistentemente durante todos los bloques a Daniel Martínez que reconociera los errores de los gobiernos del Frente Amplio en política económica, educación o seguridad Pública. “¿Fue un error la liberación de presos, mantener a Eduardo Bonomi como ministro del Interior, o no aumentar las penas para los violadores?”, fue una de las preguntas de Lacalle Pou a Martínez.



Lo peor. Pese a que Lacalle Pou durante los cuatro bloques del debate marcó varias veces que el Frente Amplio no había cumplido con algunas de sus promesas electorales (como la de no aumentar impuestos), no aprovechó para golpear al candidato oficialista cuando Martínez dijo que el programa de gobierno no lo mandata, sino que solo recomienda, y que lo que vale es lo que él disponga.