El reclamo de Zabalza a Martínez por los "US$ 150 millones que están debajo del agua"

Daniel Martínez y Graciela Villar recorrieron en la tarde de este miércoles la zona de Santa Catalina (Montevideo). Allí la fórmula del Frente Amplio se encontró con uno de los vecinos del barrio: Jorge Zabalza.

Zabalza –integrante del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T) y miembro del grupo de nueve rehenes que las Fuerzas Armadas mantuvieron en duras condiciones de reclusión durante la dictadura- se cruzó con Martínez y Villar en la puerta de su casa.

Rodeados de militantes del Frente Amplio y de periodistas, Zabalza pasó uno de sus brazos por los hombros de Martínez y le dijo señalando el horizonte: “Yo me levanto todas las mañanas y lo primero que veo es aquello allá”.

“Sí, qué hermosura”, fue la respuesta del candidato frenteamplista, a lo que Zabalza comentó: “US$ 150 millones”. Es que Zabalza estaba apuntando con su dedo a la frustrada obra de la regasificadora, que se ve desde esa zona de la capital.

“Ah, eso sí, eso es verdad. Hay que aprender de los aciertos y de los errores”, comentó Martínez.

Después de despedirse del exintendente de Montevideo, Zabalza dijo que la regasificadora era “un regalito que nos hizo el Pepe”, en referencia al expresidente José Mujica.

“Yo todas las mañanas me levanto y lo primero que veo es la regasificadora, todos esos palos ahí. Sé que hay un caño, porque lo vi instalar, desde la regasificadora hasta Punta Yeguas, y todo eso son US$ 150 millones que están debajo del agua”, insistió.

Consultado acerca de qué balance hace de los gobiernos del Frente Amplio, Zabalza planteó: “La crítica que se le puede hacer no tiene que ver con las obras hechas o las que están mal hechas sino que nosotros cuando votamos al Frente, cuando sacamos intendente a Tabaré Vázquez en el año 1990 creíamos que íbamos a transformar la sociedad, que íbamos a cambiar el modo de producir en el Uruguay, que íbamos a cambiar la desigualdad en el Uruguay, y bueno, la desigualdad sigue existiendo, más allá de que ha habido una distribución del ingreso, la desigualdad sigue existiendo y acá la estamos viendo todos los días. Y el modo de producir no cambió mucho. Capitales extranjeros, empresas extranjeras, UPM 2, favoritismo para esas empresas. Eso no ha cambiado mucho. La deuda externa nos acogota. Acá no hubo ni un solo candidato que hablara de la deuda externa”.

Además, Zabalza dijo que, a su entender, el balotaje del 24 de noviembre no será entre dos modelos de país puesto que hay uno solo y se llama “capitalismo”. “Ese modelo tiene una versión suave que es el Frente Amplio, con Consejos de Salarios y con el Mides, y tiene una versión dura”, dijo.

Ante la pregunta de qué votará en la segunda vuelta, el histórico dirigente tupamaro contestó: “¿Por qué usted quiere saber lo que yo voto? ¿Yo le pregunto a usted? Yo voto según mi conciencia”.