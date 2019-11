Presentación y mensaje final: así fueron dos momentos claves del debate presidencial

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El debate presidencial previo al balotaje tenía las reglas claras de antemano y el comienzo estaba establecido. Cada candidato contó con un minuto y medio de presentación, en el que pudieron hablar sin un tema como guía. Luis Lacalle Pou y Daniel Martínez la abordaron de maneras distintas.

El candidato del Partido Nacional se tomó su primera participación para hablar sobre el clima que ha tomado la campaña. Lacalle Pou afirmó que "no vale dividir a la población, no sirve, no es necesario dividir a la población en un momento tan importante".

Mientras tanto el candidato del Frente Amplio hizo un repaso sobre su vida, desde sus primeros trabajos hasta su incursión en la política. Martínez finalizó dando una opinión sobre la postura que deben tener los políticos con respecto a la sociedad. "Los políticos estamos al servicio de la gente, nunca la gente tiene que estar al servicio de los políticos", dijo.

El mensaje final

Luis Lacalle Pou fue el primero en dar su mensaje final y comenzó diciendo: "el 27 de octubre la ciudadanía dio un mensaje clarísimo, comenzó una alternancia, una alternancia para conformar una mayoría parlamentaria: 56 diputados y 17 senadores".

El candidato del Partido Nacional pidió confianza a los votantes y afirmó que el acuerdo entre los partidos que forman la coalición fue "un hecho histórico en el país" y "hubo humildad, grandeza de otros partidos".

Daniel Martínez, establecido por sorteo previo al debate, tuvo la última palabra en esta instancia. En su mensaje final el candidato del Frente Amplio declaró que el acuerdo entre la coalición es "vacío de contenido y un día si y otro no los propios actores están cuestionando su propio futuro".

"El 24 te pido ese voto de confianza para seguir construyendo futuro", finalizó Martínez.