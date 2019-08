Habrá debate obligatorio de quienes pasen al balotaje

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Los votos están asegurados y el plenario del Senado sancionará la próxima semana el proyecto de ley sobre debate obligatorio para la segunda vuelta electoral de noviembre.

No obstante, algunos senadores de la oposición plantearon en comisión sus dudas sobre si no se trata de una reforma de la legislación electoral y, en consecuencia, se necesita una mayoría especial de 2/3 de componentes de cada Cámara.



“Tiene incidencia en lo electoral”, apuntó el senador nacionalista Luis Heber, en la reunión de la comisión de Constitución y Legislación del Senado, que se reunió el martes 27. “Para mí, a priori, me parece que la propuesta está bien, pero no es bueno que un tema de tanta importancia sea aprobado por una mayoría simple, si no que todo el sistema político debería estar de acuerdo”, dijo Heber en la reunión.

Más dudas al respecto planteó el senador colorado Pedro Bordaberry, pero el legislador frenteamplista Charles Carrera le aclaró que “esta no es una ley electoral”, y que por ende “no requiere una mayoría especial para ser aprobada” porque su cometido es “difundir las ideas” de los candidatos a la Presidencia de la República.



Cuando se discutió en la Cámara de Representantes, el proyecto se aprobó por 80 votos en 81. Solo votó en contra la diputada colorada Elena Grauert, del sector Batllistas.



El proyecto impone la obligatoriedad de que haya al menos un debate entre los candidatos presidenciales que pasen al balotaje de noviembre y señala que, con vistas a las elecciones de 2024, sí se coordinarán los debates antes de la primera vuelta electoral.



Tartamudeo.

Heber también planteó que no comparte totalmente que los debates sean organizados por la Corte Electoral, aunque advirtió que no es su intención “detener” la sanción en el Senado.



En tanto, el senador frenteamplista Rafael Michelini exigió: “Queremos dar una señal política y no tocar este proyecto. Si tuviéramos tiempo para elaborar una iniciativa perfecta, quizás todos tendríamos aportes para hacer. Sin embargo, si queremos que esta ley pueda comenzar a regir, habría que sancionarla cuanto antes”.



Bordaberry insistió con dudas respecto a la obligatoriedad y reiteró el caso del rey Jorge V del Reino Unido. “Siento que quizás nos estamos metiendo en un terreno más escabroso de lo que pensamos. Mi inclinación sería dejarlo a la decisión de los candidatos porque, de pronto, tenemos a alguno que, como el rey Jorge en sus discursos, tartamudeaba”, subrayó.