Lacalle Pou no acepta bajar más la movilidad: "No creo que funcione"

Un año, dos meses y quince días después del comienzo en Uruguay de la epidemia del COVID-19, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, sigue aferrado a un concepto: no cree que en el país “funcione un lockdown (confinamiento obligatorio)”.

Las medidas más restrictivas de la movilidad son parte del debate público en un escenario de alta transmisión comunitaria del virus. El mandatario reconoce que en algunos países ha funcionado la cuarentena, como en Israel, tal vez a fuerza de idiosincrasia. Pero en otros países, como los vecinos, luego “saltaron los casos”.

En ese sentido, Lacalle estima poco probable que en Uruguay surta efecto una detención de las actividades durante tres semanas, como proponen algunos de los científicos que asesoran al gobierno. A su juicio, los que plantean la reducción de la movilidad “son los asalariados” y no quienes están en situaciones laborales precarias: “Esos me cruzan por la calle y me dicen ‘gracias por no matarme de hambre’”.

El presidente fue entrevistado anoche en la edición central de Subrayado. En la primera media hora de la conversación, Lacalle defendió la postura de su gobierno de no determinar una cuarentena obligatoria y atribuyó al “imaginario colectivo, alentado también por alguna dirigencia política y sindical”, el hecho de que se diga que el documento del 7 de febrero del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) “ha sido ninguneado”.

De las 27 medidas que proponía el documento científico, para un escenario de alta transmisión comunitaria del virus como el actual, se ejecutaron “24 medidas y media”, afirmó. No se limitó la circulación nocturna de 0 a 6, ya que según dijo se midió y era de apenas 5%. Dijo que cortar la circulación entre departamentos “no es posible” en un país como Uruguay, por eso no se adoptó. Y, en tercer lugar, no se adoptó el cierre total de bares y restaurantes, pero sí se restringió su horario.

Sin embargo, un repaso del documento científico permite observar que otras medidas sugeridas por los asesores no fueron tomadas en cuenta: la suspensión de torneos deportivos profesionales, la limitación del horario de los comercios no esenciales, la solicitud de que las reuniones sociales sean solo entre convivientes, o la imposición del teletrabajo en el sector privado no esencial.



Al referirse a lo económico, el presidente dijo que “cerrar y reactivar a la vez no se puede”, y que la mejor manera de “salir de esto” será a través del aumento de la obra pública. En concreto, Lacalle dijo que algunas obras como UPM, la hidrovía del río Uruguay o el puente de Cebollatí “entusiasman” e “ilusionan” al gobierno.

El mandatario respondió sobre cómo ve el aumento de contagios que se registró en las últimas semanas a pesar de la vacunación, y en ese sentido rechazó que no estén funcionando las vacunas. Se refirió a que actualmente cerca de un tercio de la población fue inoculado, y que el “apuro” del gobierno está en los otros dos tercios a los que todavía no se le administró ninguna dosis.

En este sentido, Lacalle anunció que se solicitó la reserva de 500 mil dosis más de la vacuna de Sinovac para dar “la batalla final” contra el virus en Uruguay.

Sinovac es la segunda vacuna china aprobada por la OMS, y se suman a las de Pfizer, AstraZeneca, Moderna y Johnson&Johnson. Foto: Estefanía Leal

En cuanto a la meta de lograr la inmunidad de rebaño, el mandatario indicó que, con más dosis de Sinovac disponibles, para el mes de julio 2 millones de personas habrán recibido las dos dosis y a partir de ahí “hay que hacer cálculos” sobre la vuelta a la normalidad. También confirmó que se está estudiando la posibilidad de administrar una tercera dosis de la vacuna en 2022 para aumentar la respuesta inmune.

La comisión asesora de vacunas autorizó la vacunación de la población entre los 12 y los 18 años. Al respecto, el mandatario anunció que “sobre el fin de esta semana” se convocará a estos adolescentes a que puedan agendarse para recibir sus dosis de Pfizer.

Se vacunará a menores de entre 12 y 18 La inmunóloga e integrante de la Comisión Nacional Asesora de Vacunaciones, María Moreno, dijo a El País que la vacunación a menores de edad que anunció Lacalle ayer se venía “discutiendo hace tiempo”, pero que “se dio el visto bueno en la medida que se aprobaron los ensayos clínicos de Pfizer” para esa población.



El ministro Daniel Salinas dijo a El País hace menos de un mes que era “seguro” que la siguiente población a vacunar serían los menores de entre 16 y 18, pero que primero era necesario “agotar” la vacunación a mayores. Esto, según Moreno, se modificó porque la comisión entendió “importante” ampliar el rango etario viendo que se había aprobado de esa manera en otros países. Salinas también dijo en su momento que vacunando a mayores de 18 se iba “a pasar” el 70% de la población con dos dosis.



Más allá del objetivo concreto para lograr la inmunidad de rebaño, Moreno explicó que vacunar a menores de edad es necesario porque “en la medida en que todos los adultos se vacunen, podría haber un corrimiento de la transmisión hacia esos sectores no vacunados”. Con ese posible aumento de casos en menores “podría empezar a haber casos graves en niños”, que “si bien no son muy comunes, pueden ser más frecuentes en la medida en que empieza a circular el virus más habitualmente entre ellos”, destacó.



En vistas de una eventual vuelta a la presencialidad escolar, Moreno dijo que “es súper importante poder protegerlos para que vuelvan a interrelacionarse”.



En Uruguay, el total de los menores de edad equivalen al 20% de la población total y, aunque inicialmente se creía que tenían una baja capacidad de contagiar, hoy, con la aparición de las nuevas variantes, los expertos no confirman que sea así.



La vacunación con Pfizer a este grupo etario se da porque, por un lado, es la única vacuna contra el COVID-19 en Uruguay autorizada para menores. Y, por el otro, porque actualmente hay dosis que no están siendo utilizadas. La semana pasada El País informó que tres vacunatorios que administraban Pfizer habían sido cerrados “momentáneamente”, según el MSP, debido a su alta capacidad ociosa.

Vacaciones de invierno no se van a adelantar Las vacaciones escolares de invierno no se adelantan. Así lo dejó en claro el presidente. El gobierno estableció un cronograma de reintegro a las clases presenciales que, reconoció el mandatario, fue dilatado para evitar que los estudiantes sufrieran marchas y contramarchas en las rutinas. No poder avanzar en el retorno a las aulas, admitió Lacalle, es de “lo que más cuesta”, sobre todo cuando otras actividades siguen abiertas. “Pero las escuelas no pueden tener aforo”, justificó.

Frase de Larrañaga: “No me parece bien”.

Sobre el final de la entrevista, Lacalle fue consultado sobre la polémica en torno a la frase pintada en honor al fallecido Jorge Larrañaga en una unidad policial. “No me parece bien”, respondió. Dijo que entiende el sentido y la motivación del homenaje, y que incluso mantuvo una conversación con una persona que participó de la pintada, pero que no comparte la forma. En relación a ciertas dudas que planteó la oposición, aseguró que fue un gesto “autoconvocado”.

Partidas para niños y mayores Lacalle Pou informó en la entrevista que se está “pensando en hacer alguna inversión extra en algunos sectores vulnerables” y en ese marco anunció que en julio se brindará una partida especial de $ 2.500 a 160.000 jubilados y pensionistas que ganan unos $ 14.800. También confirmó que el gobierno prepara una Rendición de Cuentas con incremento de gasto casi cero, a excepción de algún “gasto excepcional” para la primera infancia, tal como informara El País ayer. En ese sentido, anunció que la asignación familiar aumentará de $ 1.000 a $ 2.500 por niño.

Sobre cómo quedó el vínculo con Argentina.

Lacalle se refirió a cómo siguió el vínculo con Argentina tras el público malestar de Alberto Fernández con él a fines de marzo, en la cumbre del Mercosur. “Primero que no es un problema mío. Segundo que no era un planteo para Argentina”, sino para el bloque, dijo. Agregó que “hay una buena relación diplomática” y que los cancilleres han mantenido varias conversaciones desde entonces. Contó que cuando el presidente argentino dio positivo a Covid, él le mandó “un mensaje”.