Se llegó al millón de vacunados con dos dosis; Salinas dice que "meta mínima" es el 70% de la población

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El Ministerio de Salud informó esta mañana que ya hay 1 millón de personas que cuentan con dos dosis de las vacunas contra el coronavirus y tras alcanzar los 14 días conseguirán la inmunidad.

La noticia fue celebrada por el ministro Daniel Salinas. "Vamos con todo a por el 70% de la población inmunizada", dijo y aclaró que esa cifra es "nuestra meta mínima".

#1 millón de segundas dosis completadas. Vamos con todo a por el 70% de la población inmunizada, que es nuestra meta mínima. Nos falta... sigamos ! https://t.co/TL2yEk1RHW — Daniel Salinas (@DrDanielSalinas) May 29, 2021

El monitor de vacunación señalaba esta mañana que en total ya se dieron 1.749.782 primeras dosis y 1.003.048 segundas dosis. Durazno y Rivera son los dos departamentos con mayor población inmunizada con las dos dosis con 46% y 42,37% respectivamente, según residencia declarada. En el otro extremo, Canelones con el 20,46% y Salto con el 23,27% son los departamentos con menor proporción de su población vacunadas con dos dosis.

Jacqueline Ponzo, presidenta de la Confederación Iberoamericana de Medicina Familiar e integrante del Grupo Uruguayo Interdisciplinario de Análisis de Datos (GUIAD) de COVID-19, aseguró esta semana que con el ritmo vacunación actual se alcanzará la inmunidad contra el coronavirus del 70% en el mes de octubre.



Pero pese a alcanzar dichos niveles de vacunación, según Eduardo Savio, especialista en enfermedades infecciosas, la inmunidad de rebaño está "cada vez más lejos" de conseguirse. "Lo que estamos viendo es que se están alcanzando objetivos en forma lenta. Ya sabemos que (la vacunación) evita enfermedades, pero no evita transmisión. Por lo tanto esa inmunidad de rebaño la vemos cada vez más lejos, porque podrá haber muchísimos vacunados, hay otros que no desean vacunarse y no lo harán y porque el virus siempre está. Va a ir desde los que ya están completamente vacunados a los grupos que no lo están: niños y adolescentes. El virus siempre está y siempre tiene un huésped. De todas maneras se sigue persiguiendo el objetivo de la inmunidad de rebaño aunque esté lejano", expresó a radio Sarandí.



Las declaraciones fueron en consonancia por lo planteado por el coordinador del GACH, Rafael Radi a Búsqueda: "No sabemos si se va a lograr la inmunidad de rebaño. Hay muchas dudas inclusive a nivel internacional si con este escenario de circulación mundial, con cambios de cepas que puedan escapar parcialmente a la respuesta inmune, esto se va a lograr. También hay que pensar que estamos vacunando a una buena parte de la población, incluyéndome a mí mismo, con una vacuna con una efectividad en el entorno de un 55% y 60%. Si vos vacunás al 70% de la gente con una vacuna que tiene el 60% de efectividad, estás logrando inmunidad en el orden del 42%, porque hacés 6x7 igual a 42. O sea que va a ser difícil conseguir inmunidad de rebaño con la plataforma de vacunas que tenemos nosotros y pensando en escenarios de posibles nuevas variantes. No me resulta obvio que Uruguay pueda conseguir la inmunidad de rebaño en un mediano de meses".