COVID-19: la inmunidad de rebaño está "cada vez más lejos", dijo el infectólogo Savio

Eduardo Savio, especialista en enfermedades infecciosas, se refirió este jueves a la situación sanitaria ocasionada por el coronavirus y señaló que la inmunidad de rebaño está "cada vez más lejos" de conseguirse.

En diálogo con Informativo Sarandí (radio Sarandí), fue consultado a raíz de las declaraciones que hizo el coordinador del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), Rafael Radi, que dijo que "no sabemos si se va a lograr la inmunidad de rebaño".

"Lo que estamos viendo es que se están alcanzando objetivos en forma lenta. Ya sabemos que (la vacunación) evita enfermedades, pero no evita transmisión. Por lo tanto esa inmunidad de rebaño la vemos cada vez más lejos, porque podrá haber muchísimos vacunados, hay otros que no desean vacunarse y no lo harán y porque el virus siempre está. Va a ir desde los que ya están completamente vacunados a los grupos que no lo están: niños y adolescentes. El virus siempre está y siempre tiene un huésped. De todas maneras se sigue persiguiendo el objetivo de la inmunidad de rebaño aunque esté lejano", expresó.



"Uno antes pensaba que a fines de julio esto estaba terminado en cuanto a campaña digamos, pero hoy sabemos que no. El 8 de junio se termina con los de 18 a 30 años, pero comienza la historia de vuelta con toda la gente que enfermó y ahora sí se va a poder vacunar porque pasaron tres meses Y con los que estaban en cuarentena cuando fueron citados y no pudieron asistir", agregó.



Savio explicó que "una cosa es cuando se comenzaba la vacunación en un escenario más moderado, con ciertas expectativas" y "lo otro es cuando viene claramente aumentando el número de casos meseteado siempre en un número muy alto".

"El número de casos que va aumentando y el potencial éxito y duración de la campaña de vacunación, está interactuando fuertemente. Lo que importa es que la vacunación está en marcha, es muy rápida y se ha cubierto a mucha gente", indicó.



Asimismo apuntó que "cuanto más rápido avancemos quizás podamos contrarrestar este aumento de números".



Por otra parte, el infectólogo sostuvo que le "llama la atención" que "personas vacunadas con las dos dosis y 14 días, ingresen a CTI".



En ese sentido, recomendó: "La movilidad la debe reducir cada uno en la medida que pueda, mientras la vida sigue, porque no se prevé una reducción general de la actividad (...) Por más que dos personas estén vacunadas con las dos dosis y los días de inmunización, todavía no se puede sentarse a tomar un café sin tapabocas. Eso solo aplica en la burbuja de casa, con todos ya vacunados, no con actores extras".



"Antes esperábamos sentados con la máscara a ver qué pasa. Ahora esperamos sentados, con la máscara, pero vacunados", finalizó.