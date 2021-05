Radi: "Hoy tenemos la posibilidad de seguir aumentando mucho el número de casos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Rafael Radi, coordinador del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) que asesora a la Presidencia en la lucha contra el coronavirus, dijo que el gobierno y la sociedad perdieron la "oportunidad" de blindar abril y sin más medidas, "nos puede ir mucho peor todavía". En ese sentido alertó que "hoy tenemos la posibilidad de seguir aumentando mucho el número de casos".

"Si yo hago un asado con 10 amigos, no puedo hacer que el gobierno se meta en mi casa. Yo tuve muchas invitaciones, de muchos grupos, para hacer muchas cosas. Cada uno toma decisiones. Creo que la oportunidad, esa pelota picando en el área chica, hubo un sector que la cumplió y otro que no. Y creo que faltó una capa adicional de medidas por unas tres semanas. Vos me decís: ¿eso era seguro que iba a funcionar? No, totalmente seguro no. Porque hay un 60% de los contagios que se dan puertas hacia adentro. Vos me decís: ¿tenías buenas chances de bajar los casos? Y la respuesta es sí. Y era un esfuerzo limitado en el tiempo. Ahora es mucho más difícil, por distintas razones, lograr un control con la velocidad que se podía haber logrado", dijo al semanario Búsqueda.

"Hoy tenemos la posibilidad de seguir aumentando mucho el número de casos porque hay una población muy grande susceptible todavía y con efecto de la vacunación que está siendo lento, muy inercial. Hoy no solamente tenemos que pensar si nos podría haber ido mejor, sino no cometer errores para que nos vaya peor todavía. Algo que puede pasar. Es un escenario posible: que nos vaya peor por un tiempo. Ya tenemos experiencia internacional con vacunados a virus inactivados que han tenido crecimientos de infectados muy grandes. Inclusive podría superar este crecimiento que tenemos ahora nosotros. Cualquier perturbación adicional, ya sea por aumento de interacciones o por el ingreso de variantes más contagiosas, puede llevar a escenarios más complejos y más duros que los que tenemos hoy", agregó.



Radi expresó que el GACH sugiere hoy mantener "las recomendaciones del 7 de febrero" que apuntan "a disminuir el nivel de circulación" y "generan una disrupción importante".



"En lo personal considero que la disminución de movilidad nocturna no es un factor muy importante. Pero en definitiva no es tocando una cosita u otra cosita u otra cosita. Si se quiere hacer esto hay que apagar. Chau. Porque hoy es tan grande la circulación que si cerrás una cosa y no la otra, lo que bloqueás por acá se te traslada por allá. Si bien nosotros en un momento planteamos que las medidas podían ser escalonadas, hoy lo que hay no es suficiente. No fue suficiente", detalló.



El científico consideró que "estamos lejos de que la epidemia se termine", que "cada uno de nosotros tiene muchas chances de infectarse y pasarla mal".



Por otra parte, respecto a la educación, Radi indicó que "es complejo el tema de la presencialidad", pero viendo que "hay otras actividades que están abiertas, resulta contraintuitivo ver las escuelas cerradas".



"Sin dudas los impactos de la no presencialidad son muy complejos. Hay impactos en el área de la salud mental, física, de la socialización, de la violencia doméstica. Hoy habría que reivindicar la escuela como un lugar seguro en términos generales y pedirle a toda la comunidad educativa los máximos cuidados. Las escuelas no son promotoras de infección, las escuelas más bien son reporteros de lo que está pasando en la comunidad. Es muy incómodo ver otros sectores de actividad abiertos y las escuelas vacías", añadió.