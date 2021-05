Control de pandemia se alcanzaría en octubre con 70% de vacunados, dijo integrante del GUIAD COVID-19

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Jacqueline Ponzo, presidenta de la Confederación Iberoamericana de Medicina Familiar e integrante del Grupo Uruguayo Interdisciplinario de Análisis de Datos (GUIAD) de COVID-19, aseguró este miércoles que con el ritmo vacunación actual se alcanzará la inmunidad contra el coronavirus del 70% en el mes de octubre.

"Cuando se habla de estrategia de vacunación para controlar la epidemia se requiere no menos de un 70% de población total vacunada, lo cual nosotros podremos alcanzar a este ritmo para octubre y no antes, por lo cual mientras tanto tenemos una situación muy complicada desde el punto de vista epidemiológica", explicó.

Ponzo dijo que si bien "a nivel local ha habido dificultades de acceso", de todos modos "se está avanzando con un buen ritmo en la vacunación".



"Hay diferentes estrategias de vacunación: una de las que se discute más es la obligatoriedad o no. La perspectiva de no obligatoriedad es una perspectiva muy adecuada en este contexto de vacunas nuevas y en el cual Uruguay ha tenido una gran adhesión de la población", desarrolló.



"Tenemos ya más de un millón y medio de personas que tienen una dosis y casi un millón que ya completaron las dos dosis. Pero esto debe leerse también con otra cara: hay casi dos millones que todavía no tienen ninguna dosis. A una parte de esa población no le corresponde vacunarse porque son menores y pequeños. Pero de todos modos tenemos un número muy alto de población", agregó.



Ponzo brindó esas declaraciones este miércoles a la mañana en el seminario "Pandemia y trabajo a distancia", organizado por el Prorrectorado de Gestión y la Dirección General de Personal de la Universidad de la República (Udelar).



Allí también participaron Marcelo Fiori, ingeniero eléctrico e integrante del GUIAD COVID-19, y Verónica Nin, doctora en ciencias biológicas e integrante del equipo rectoral Udelar a cargo del desarrollo de acciones comunicativas vinculadas a la pandemia por el coronavirus.



Los tiempos que maneja Ponzo para alcanzar la inmunidad coinciden también con los que hoy dio a El País director departamental de Salud de Paysandú, Carlos Leoni.



Leoni exhortó a la población a inocularse contra el coronavirus, a seguir respetando las medidas de higiene, a evitar aglomeraciones y dijo que sobre "setiembre u octubre" se podrán notar los resultados de la vacunación.



"Vamos muy bien, pero necesitamos mínimo un 60% o 70% de la población vacunada con las dos dosis. Lo vamos a lograr porque tenemos las vacunas y porque vacunamos en forma excelente, pero lleva tiempo (...) La población tiene que entender que tiene que usar tapabocas y mantener distancia. En este momento, en el peor momento del país, el estado de Paysandú es crítico", comentó.