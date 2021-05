Coronavirus en Paysandú: murió embarazada de ocho meses; el bebé "está bien"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Carlos Leoni, director departamental de salud de Paysandú, confirmó a El País que anteayer en dicho departamento se produjo la muerte de una mujer embarazada como consecuencia del coronavirus.

La mujer, de 34 años, aún no estaba vacunada contra el COVID-19, pero tampoco presentaba comorbilidades previas. "Fue un embarazo donde al llegar casi el octavo mes, se presentó el coronavirus. Eso le dio una insuficiencia respiratoria sumamente importante", contó Leoni.

Por ese motivo, le realizaron una cesárea: "El bebé está bien, no tiene problemas, no hay una transmisión vertical del virus. Eso no lo hemos visto, por lo general los niños (de madres con coronavirus) nacen sanos y no tienen problemas".



"La señora salió de la cesárea y directamente fue al CTI. Siempre estuvo en estado de gravedad. La luchó ella, la lucharon los médicos, pero lamentablemente tras casi un mes en CTI falleció. Fue un dolor enorme para todos. Todas las muertes se sienten, pero la de una madre joven es muy fuerte para la sociedad. Nos conmueve a todos", indicó Leoni.

Leoni explicó que dos casos similares a este, que se registraron antes en el departamento de Salto, lo llevaron a hacer un "pedido muy fuerte" para que las embarazadas tuvieron prioridad a la hora de vacunarse contra el coronavirus. "Por suerte las autoridades escucharon. De inmediato apareció un tweet del ministro (Daniel Salinas) anunciando que se las priorizaba", agregó.



Leoni contó que a partir del caso de esta mujer que falleció hace 48 horas, tuvieron dos más que "se resolvieron con parto e internando a las pacientes en salas COVID-19, no en CTI".



"Las pacientes por suerte lo superaron bien y salieron siempre produciéndose partos prematuros", acotó.



De todos modos señaló que hoy están "temblando" porque tienen una embarazada de casi siete meses con coronavirus internada en el CTI.



"Estamos con mucho dolor. Por suerte se empezó la vacunación (en embarazadas), pero estamos recién con la primera dosis y en algunas no llegamos ni a la primera. No es un problema saldado, recién estamos en el inicio", añadió.

La semana pasada Leonel Briozzo, jefe de Maternidad del Hospital de la Mujer, alertó por cuatro casos de muertes maternales ante la falta de poder recibir la vacuna contra el coronavirus y reclamó apoyo para que puedan evitar salir a trabajar.

Asimismo, El País informó que realizarán estudio para detectar qué cepa del nuevo coronavirus afecta a embarazadas.



Leoni exhortó a la población a inocularse contra el coronavirus, a seguir respetando las medidas de higiene, a evitar aglomeraciones y dijo que sobre "setiembre u octubre" se podrán notar los resultados de la vacunación.



"Vamos muy bien, pero necesitamos mínimo un 60% o 70% de la población vacunada con las dos dosis. Lo vamos a lograr porque tenemos las vacunas y porque vacunamos en forma excelente, pero lleva tiempo (...) La población tiene que entender que tiene que usar tapabocas y mantener distancia. En este momento, en el peor momento del país, el estado de Paysandú es crítico", comentó.



Por ese motivo, para disminuir la movilidad, la Intendencia pidió ayer suspender clases presenciales en públicos y privados. El intendente Nicolás Olivera confirmó que se constataron contagios en 40 establecimientos.