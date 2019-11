Martínez no "quiere" al país y dice "cualquier cosa con tal de quedar en el gobierno", dijo Lacalle

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El candidato blanco Luis Lacalle Pou apuntó este martes en Rocha contra declaraciones que hizo el candidato oficialista, Daniel Martínez, al señalar que "decirle al que invierte en temporada turística o que invierte en otras cosas que si gana la coalición multicolor puede haber una crisis del 2002 ya no es una falta de respeto, es no querer al país, porque yo no sé si voy a ser presidente de la República o no, pero jamás le voy a desear el mal al país".

Además, señaló que otro aspecto que considera grave de las acusaciones en su contra desde el oficialismo es que "lo que está muy mal, es censurable y condenable es sembrarle miedo a la gente" y agregó: "Decirle a la gente que le van a bajar las jubilaciones, que no va a haber más Consejos de Salarios, que les va a pasar temas en las cooperativas de vivienda... decirle a la gente esas cosas primero que es mentira y segundo es faltarle el respeto, es no tener la más mínima sensibilidad. ¿Qué termina siendo esto? Cualquier cosa con tal de quedar en el gobierno". En tanto, subrayó que "por suerte el uruguayo es sabio y no recibe ese tipo de agravios o ese tipo de temores".

Luis Lacalle Pou durante el debate del 13 de noviembre con Daniel Martínez. Foto: Fernando Ponzetto - archivo El País

Asimismo el candidato nacionalista destacó: "Si realmente aspiramos a ser gobierno, ¿a ustedes les parece que el nerviosismo nos puede inundar y decir cualquier cosa de cualquier persona?". Además, manifestó sobre los últimos días de campaña previos al balotaje del próximo domingo: "Tenemos una opción de aquí a estos pocos días de crispar los ánimos, seguir dando manija, dividir la sociedad o que esté unida. ¿Cual es mi responsabilidad si realmente quiero ser presidente? Lo segundo, y así he actuado no desde ahora, sino desde el 5 de febrero que empezamos la gira".

Seguridad pública

Lacalle Pou también se refirió a los dichos del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, este martes en Rocha, que entre otras cosas dijo que el candidato blanco "habla sin saber" de seguridad. El blanco dijo que el "gran error" de los tres gobiernos del Frente Amplio en esta materia "es ideológico", y que en este sentido tienen "una diferencia muy grande, filosófica, con el abordaje sobre la seguridad pública que ha tenido el Frente Amplio".



El candidato opositor destacó también que "la primera medida de seguridad del Frente Amplio" fue la "ley de liberación de presos" y que eso "le dijo a la ciudadanía" que "no importaba si la persona estaba pronta para reinsertarse en la sociedad o no. Se aplicaron criterios objetivos y no subjetivos, tal delito, tanto tiempo penado y se liberaba, y eso es un error garrafal".

Acto de presentación del programa de gobierno de Luis Lacalle Pou. Foto: Gerardo Pérez - archivo El País

Al respecto, sostuvo que "se multiplicó por cuatro" el presupuesto de seguridad pública comparando los presupuesto de 2005 y 2015, y que hoy Uruguay cuenta con "más policías por habitante que casi todo el resto de América". Asimismo "reconoció" que hoy la Policía "tiene mejor armamento", porque "nosotros no estamos para decir que se hizo todo mal. ¿Cual es la cuestión? Es la estrategia, despliegue táctico territorial y hay un tema fundamental: la falta de respaldo moral, anímico y legal a la Policía, que eso es lo que vamos a cambiar si la gente así lo entiende a partir del 1° de marzo del 2020".

Citó a Gustavo Leal -, quien será ministro del Interior si gana Martínez y que había dicho que "volver a las comisarías es como un videoclub en tiempo de Netflix"- y respondió: "Al revés, hay que ir a las comisarías, hay que volver a la relación cuerpo a cuerpo, hombre a hombre, que es donde el vecino se siente que allí se dispara un procedimiento, que allí se lo atiende".



Subrayó que en caso de ser gobierno "cumplirán" con la ley de patrullaje de fronteras, que si bien puntualizó no hace específicamente al Ministerio del Interior, hace al Ministerio de Defensa, que "por cuestiones ideológicas el Frente Amplio no la aplica".



"Nos quejamos del ingreso y la salida de drogas, pero nuestras fronteras son un colador. Son un colador para algunas cosas, porque uno a veces cruza 5 kilos de fideos y resulta que lo frenan, ahora, pasan 4.500 kilos de cocaína para adentro y para afuera y no pasa nada", ironizó el candidato sobre el cargamento de cocaína hallado en Hamburgo, Alemania, proveniente de Uruguay, considerado el mayor allanamiento en la historia alemana.

Situación económica

Lacalle Pou también se refirió a la economía nacional y dijo que Uruguay "está en una cruz de caminos". "Resolvemos el déficit con más impuestos y tarifas como viene haciendo el Frente Amplio en estos tiempos o nos dedicamos a ahorrar, a respetar los dineros de la gente y ser eficientes. Una de las dos cosas hay que hacer. Nosotros optamos por lo segundo, el ahorro y la eficiencia".

Además, apuntó contra Martínez, al destacar que "no dice ninguna de las dos", porque dice que "impuestos algunos, depende el día que lo declare y dice que no se puede ahorrar US$ 900 millones, y a eso sumen los gastos que quiera hacer cuando promete el Fonasa no sé hasta qué edad, cuando promete los aguinaldos, no lo puede hacer. Volvemos a lo mismo, ¿vale una urna, vale una elección, ya no solo dividir a los uruguayos sino además engañarlos? Yo creo que no", remató.

La fórmula del Partido Nacional. Foto: Francisco Flores - archivo El País

Balotaje

En línea con lo que dijo en los últimos días, Lacalle Pou dijo que "no está todo el pescado vendido" porque "no" cree que la elección "esté definida". Además, reiteró su deseo en caso de ganar de reunirse con el presidente Tabaré Vázquez el lunes 25 de noviembre a las 15 horas en Torre Ejecutiva "para empezar la transición".